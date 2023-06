Thu nhập bình quân đầu người hơn 3,6 triệu đồng/tháng, nhưng tỉnh này lại mua xe hơi nhiều top đầu Việt Nam

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An mới đây cho biết, phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh tăng nhanh trong các tháng đầu năm 2023, đặc biệt là ô tô đăng ký mới, tăng 4,03%.

Cụ thể tính đến tháng 6/2023, ngành chức năng đã tiếp nhận đăng ký mới: 6.892 ô tô, 33.799 mô tô - xe máy, 3.961 xe máy điện. Nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh lên 177.624 xe ô tô (tăng 4,03%); 1.980.888 xe mô tô (tăng 1,73%); 137.170 xe máy điện (tăng 2,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh thực hiện 166 kỳ sát hạch ô tô, mô tô, xe máy (giảm 47% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, ước thực hiện 90 kỳ sát hạch mô tô với 11.609 lượt học viên dự thi; ước thực hiện 76 kỳ sát hạch ô tô với 4.000 lượt học viên dự thi; thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại cho 47.900 Giấy phép lái xe các hạng.

Về công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, trong 6 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện kiểm định khoảng 88.500 lượt phương tiện (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Tính đến tháng 6/2023, ngành chức năng tại Nghệ An đã tiếp nhận đăng ký mới 6.892 ô tô. Ảnh minh họa

Trong các năm trước đó, 2021 - 2022, Nghệ An đã trở thành một trong số 10 địa phương mua nhiều xe ô tô nhất cả nước cùng với Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh…

Thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông Công an của tỉnh này cho biết, trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn là 27.404 xe, so với năm 2021 tăng 3.117 xe.

Kỷ lục là trong thời gian từ 1 - 19/1/2023, số xe ô tô đăng ký mới là 1.830 xe.

Trung bình mỗi tháng, có thêm 2.283 xe ôtô mới đưa vào lưu thông trên địa bàn toàn tỉnh. Trong số xe đăng ký mới, tập trung nhiều ở các địa bàn đô thị như thành phố Vinh và các vùng trung tâm huyện, thị xã.

Nghệ An có thu nhập bình quân đầu người theo tháng hơn 3,6 triệu đồng, đứng thứ 42/63 tỉnh, thành và đứng thứ 9/14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung. Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 của Tổng Cục Thống kê cho thấy thu nhập bình quân đầu người 1 tháng ở Nghệ An là 3,629 triệu đồng; trong đó, thu từ tiền lương, tiền công là 1,758 triệu đồng; thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản là 421.000 đồng; thu từ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản là 861.000 đồng và các nguồn thu khác là 589.000 đồng.

Dù có thu nhập bình quân đầu người thấp trong cả nước, nhưng thu nhập bình quân của tỉnh đã có sự cải thiện theo thời gian. Cụ thể, năm 2016, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 1,82 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 54/63 địa phương. Đến năm 2021, thu nhập bình quân của tỉnh đạt 3,095 triệu đồng/người/năm, xếp thứ 45/63 địa phương. Nghệ An đã cải thiện thêm 12 bậc vào năm 2022 với mức thu nhập bình quân hơn 3,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An nhiều năm lọt top 10 địa phương có đóng góp lớn nhất vào quy mô GDP cả nước. Năm 2016, quy mô GRDP của Nghệ An đạt khoảng 92,22 nghìn tỷ đồng.

Nếu xét về quy mô tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn, năm 2022 với 175.740 tỷ đồng, Nghệ An đã tăng thêm 20.340 tỷ đồng so với năm 2021 (155.400 tỷ đồng), năm thứ 2 tiếp tục ở vị trí thứ 10 cả nước và từ vị trí thứ 3 đã vươn lên vị trí thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Nghệ An hiện có diện tích 16.490,25km2, lớn nhất cả nước, với 21 đơn vị hành chính trực thuộc. Theo Cục Thống kê Nghệ An, đến năm 2021, dân số Nghệ An là hơn 3,4 triệu người, chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn (với 84,5%), mật độ dân số là 207 người/km2.