Thử ngay sushi băng chuyền đồng giá 27.000 tại Việt Nam

Sushi luôn được xem là món ăn cao cấp và đắt đỏ, chỉ những khách hàng có thu nhập mức khá mới có thể thưởng thức. Tuy nhiên, Mikado Sushi đã phá vỡ định kiến đó bằng cách mang đến trải nghiệm sushi băng chuyền với mức giá chỉ 27.000 đồng/đĩa.

Thay vì phải chi trả số tiền lớn để thưởng thức những đĩa sushi cao cấp, giờ đây mọi người có thể dễ dàng trải nghiệm món ăn này với mức giá cực kỳ phải chăng, mang lại trải nghiệm ẩm thực đa dạng cho thực khách Việt Nam.

Không chỉ đem đến mô hình sushi băng chuyền với giá cố định 27.000 đồng/đĩa mà Mikado Sushi còn tạo nên sự độc đáo riêng biệt bằng cách mang đến sushi hiện đại - là sự kết hợp giữa tinh hoa ẩm thực Nhật Bản cùng hương vị đặc trưng ẩm thực Hàn Quốc. Tới Mikado, thực khách sẽ được trải nghiệm phong vị và không gian Hàn Quốc. Điều này mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực Á Đông vừa quen thuộc vừa mới lạ.



Nhà hàng sushi băng chuyền Mikado Sushi đồng giá 27.000 đồng

Không gian của Mikado Sushi không chỉ được thiết kế hiện đại, phong cách trang trí mang đậm văn hóa xứ Hàn mà còn tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa "tương tác" trực tiếp với khách hàng. Một trong những điểm nổi bật là việc thiết kế quầy bar mở, thực khách vừa có thể ngồi thưởng thức bữa ăn mà vừa được chiêm ngưỡng các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến sushi.

Sự kết hợp giữa không gian ấm cúng, trang nhã cùng với trải nghiệm tương tác trực tiếp với quá trình chế biến của đầu bếp giúp Mikado Sushi tạo nên một nét độc đáo, thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức.

Ngoài việc kết hợp sáng tạo ẩm thực Hàn Quốc, Mikado Sushi còn mang đến thực đơn đa dạng với hơn 70 món ăn hấp dẫn với những nguyên liệu từ cá tươi rói và thịt tươi ngọt.

Các món sushi nhà Mikado rất phong phú, từ những món "sushi sống" như Gỏi Bò, Cá Hồi,… cho đến các món "sushi chín" như Lươn, Thanh Cua,… đáp ứng nhu cầu thưởng thức và khẩu vị mọi đối tượng. Ngoài các món kinh điển như sushi Fushion, Roll Gunkan hay Tempura, Mikado còn phục vụ các món Mì, Tráng miệng và các loại đồ uống. Các món Best Seller tại Mikado là Bụng Cá Kiếm, Bò Wagyu, Bơ Cá Hồi,… được tuyển chọn kỹ lưỡng và trình bày một cách tinh tế.

Tất cả các nguyên liệu tại Mikado Sushi đều được nhập và sử dụng trong ngày để đảm bảo vị tươi ngon nhất. Điều này thể hiện sự tâm huyết và cam kết của Mikado Sushi trong việc mang đến trải nghiệm ẩm thực hoàn hảo cho thực khách.

Với sự ra mắt của sushi băng chuyền đồng giá 27.000 tại Việt Nam, Mikado Sushi mang đến cho thực khách ẩm thực không thể bỏ qua dành cho những người yêu thích món ăn này.

Hãy đến Mikado Sushi ngay hôm nay và thưởng thức những món ăn tuyệt vời nhất. Hệ thống của Mikado Sushi đã có mặt tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và mở cửa trong 2 khung giờ buổi trưa từ 11h đến 14h và buổi tối từ 17h đến 22h hàng ngày.

