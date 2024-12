Thu Minh "chỉ mặt" HIEUTHUHAI, tiết lộ tin sốc

Tối 1/12, Gala Chung kết Our Song Việt Nam đã chính thức diễn ra, khép lại một mùa phát sóng với nhiều sân khấu kết hợp đầy bất ngờ. Đêm Chung kết cực kỳ nhộn nhịp với nhiều khách mời đáng chú ý như màn mở đầu của Hồ Ngọc Hà cùng bài hát mới Cây Đèn Thần, 24k.Right kết hợp Vũ Thảo My biểu diễn Bứt Phá Từ Hôm Nay, Văn Mai Hương song ca cùng tân binh Vương Bình bản mashup Mưa Tháng Sáu - Cho Phép Tôi Mời Em Một Ly.

HIEUTHUHAI, Song Luân, JSOL, Dương Domic mang Sao Hạng A đến Our Song Việt Nam

Đặc biệt, dàn Anh Trai Say Hi trong tiết mục Sao Hạng A của HIEUTHUHAI, Song Luân, JSOL, Dương Domic khiến cả không khí nóng hơn bao giờ hết. Dàn nam thần không chỉ đốn tim fan girl mà còn được các chị lớn khen ngợi hết lời visual miễn chê cùng năng lượng sân khấu hừng hực. Không chỉ mang Sao Hạng A đến Our Song, các anh trai còn có màn giao lưu, dance ngẫu hứng cùng Diva Thanh Lam, Thu Minh, Ngọc Anh và Lương Bích Hữu.

Dàn nam thần sao hạng A và các chị lớn trong nghề

Thu Minh - Thanh Lam vui vẻ cùng dàn nam thần mới nổi của Vpop

Sau màn tương tác vui nhộn, Thu Minh bất ngờ "chỉ mặt" HIEUTHUHAI, nhắn nhủ đàn em "Vẫn còn 1 cái demo nhé". HIEUTHUHAI vui vẻ đáp lại đàn chị "Em chờ chị mà". Là rapper hot nhất hiện nay, HIEUTHUHAI cứ ra bài hát nào là viral bài hát đấy. Vừa qua, chỉ với bài rap diss mang tên TRÌNH mà nam rapper đã khiến cả làng nhạc chao đảo.

Thu Minh nhắc HIEUTHUHAI: Vẫn còn 1 demo nhé!

Dân tình không thể tưởng tượng được sự kết hợp giữa giọng ca khủng của Vpop với rapper trẻ như thế nào. Do đó khi Thu Minh nhắc khéo về demo collab, fan HIEUTHUHAI đứng ngồi không yên. Khán giả, đặc biệt là fan HIEUTHUHAI sốc trước thông tin này.

Our Song Việt Nam khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Thu Minh và Vũ Thảo My

Our Song Việt Nam khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Thu Minh và Vũ Thảo My. Hành trình bùng nổ kết thúc, dân tình "hóng" liệu xem HIEUTHUHAI và Thu Minh có collab như lời tiết lộ. Nếu có, chắc chắn sẽ là chủ đề nóng nhất mạng xã hội.