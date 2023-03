Thư Kỳ chiến thắng trong mọi cuộc 'đụng hàng', đến Dahyun kém 22 tuổi với da trắng phát sáng cũng không thể trên cơ

Không chỉ trên cơ đàn em, Thư Kỳ ngay khi đụng hàng với đàn chị Lý Nhược Đồng cũng hoàn toàn thắng thế. Cô táo bạo giữ nguyên phần váy xẻ sâu nơi vòng 1, đem đến hình ảnh gợi cảm và sang trọng. Còn Lý Nhược Đồng do an toàn nên may kín cổ, khiến chiếc váy nhìn kém phóng khoáng và hiện đại