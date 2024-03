Thử khen chồng bằng 4 câu này, biết đâu chồng tặng cho hai tiếng "ting ting"

Quả thực, trong thế giới tình cảm của hai người, EQ của phụ nữ quan trọng hơn IQ, phụ nữ có EQ cao thường dễ dàng đạt được hạnh phúc.

Phụ nữ đôi khi cần phải thành thạo một số kỹ năng và biết cách nói những điều khiến đàn ông thích nghe, để anh ấy bị bạn thu hút. Đôi khi, trí tuệ cảm xúc của phụ nữ thực sự là chìa khóa quyết định liệu một người đàn ông yêu thương bạn nhiều hơn hay không.

Phụ nữ tốt được chiều chuộng, đàn ông tốt được khen ngợi. Bạn phải biết rằng phụ nữ có trí tuệ cảm xúc càng cao thì càng biết dùng 4 câu này để “khen ngợi” đàn ông.

1 - "Em cảm thấy ở bên anh rất an toàn"

Khi yêu, hầu hết phụ nữ đều tìm kiếm cảm giác an toàn. Sự an toàn đến từ sự tự tin trong một mối quan hệ và cốt lõi của nó là sự tin tưởng.

Nói cách khác, mọi người sẽ luôn trải qua những khoảnh khắc dễ bị tổn thương và không chắc chắn trong một mối quan hệ. Vào thời điểm này, chính sự tin tưởng đã mang lại cho con người đủ khả năng để vượt qua những nghi ngờ về đối tác của mình, có được cảm giác an toàn và khiến mối quan hệ bền lâu.

Trong đời sống tình cảm, đối với một người đàn ông, thành công lớn nhất chính là mang lại cho đối phương cảm giác an toàn vừa đủ. “Ở bên anh em thấy thật an toàn” không chỉ chứng tỏ sự tin tưởng của người phụ nữ dành cho người đàn ông mà còn thể hiện anh ta là người có trách nhiệm trong lòng người phụ nữ. Để khen ngợi một người đàn ông rằng “Em cảm thấy thật an toàn khi ở bên anh” cũng đủ hơn ngàn lời nói.

2 - "Anh tuyệt quá!"

Khi một người đàn ông hoàn thành một việc gì đó hoặc làm nó đủ đẹp để xứng đáng được khen ngợi, bạn không được keo kiệt với lời khen ngợi của mình. “Anh tuyệt quá/ Anh giỏi quá!” thể hiện sự khen ngợi và ngưỡng mộ chân thành của bạn dành cho người đàn ông này. Hãy nói với anh ấy rằng anh ấy có sức mạnh rất lớn trong trái tim bạn nên mọi việc đều có thể diễn ra tốt đẹp.

Khi người đàn ông nghe câu này, anh ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì cảm giác thành tựu và vinh dự mà nó mang lại, đồng thời anh ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đã nhận được sự khẳng định của người phụ nữ mình yêu.

Thái độ của bạn khiến anh ấy cảm thấy mọi thứ anh ấy bỏ ra đều xứng đáng và mọi nỗ lực của anh ấy đều được đền đáp. Ngay cả khi phần thưởng không rõ ràng, sau khi nhận được lời khen ngợi của bạn, những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa.

3 - "Em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh"

Tình yêu không thể tách rời khỏi hiện thực, nếu một người phụ nữ nói với một người đàn ông rằng: “Em thực sự hạnh phúc khi ở bên anh”, thì đây vừa là lời khẳng định, vừa thể hiện tình yêu sâu sắc của cô dành cho anh ấy.

So với cách thể hiện mơ hồ “Em yêu anh”, đàn ông muốn nghe sự bộc lộ tâm lý của người phụ nữ về hoàn cảnh hiện tại mà cô ấy đang gặp phải.

Trong mắt phụ nữ, ở bên một người đàn ông yêu mình là kết thúc tốt đẹp nhất, dù trong cuộc sống có phải chịu bao nhiêu bất bình, họ cũng sẽ cảm thấy điều đó là xứng đáng.

Khi một người đàn ông nghe một người phụ nữ nói rằng cô ấy rất vui khi ở bên anh ấy, anh ấy thường sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong lòng và làm việc chăm chỉ hơn để mang đến cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn.

4 - "Em tin tưởng anh nhiều lắm!"

Trên con đường thành công luôn có một quá trình đấu tranh lâu dài, trong quá trình này, đàn ông chắc chắn sẽ gặp phải thất bại, mất tự tin, lo lắng mất mặt trước mặt phụ nữ.

Lúc này, thái độ và sự tin tưởng của người phụ nữ thực sự rất quan trọng, nếu bạn cũng không thích anh ấy, anh ấy sẽ khá thất vọng và dễ rơi vào tuyệt vọng.

Vì đã yêu anh ấy nên bạn phải đủ tin tưởng và biết cách động viên anh ấy, dù anh ấy tốt hay xấu, anh ấy vẫn là người hùng trong lòng bạn. Hãy bao dung và tin tưởng anh ấy giống như anh ấy bao dung bạn.

Và câu nói “Em tin tưởng anh nhiều lắm” hoặc "Em tin anh làm được mà" sẽ động viên anh ấy rất nhiều và mang lại cho anh ấy sự tự tin, với sự ủng hộ và tin tưởng của bạn, anh ấy sẽ kiên trì hơn.

Nói chung, bất kỳ lời khen nào có thể chạm đến trái tim đàn ông đều không thể tách rời sự chân thành của bạn. Dù lý do bạn khen ngợi một người đàn ông là gì, hãy giữ nó nhẹ nhàng và tích cực.

Bởi vì với mỗi lời khẳng định mà bạn dành cho một người đàn ông, người đàn ông đó sẽ nỗ lực gấp đôi để làm điều đó một cách tốt nhất, chỉ để khiến bạn mỉm cười. Hơn nữa, việc sử dụng những câu nói tình cảm để hòa hợp với một người đàn ông sẽ khiến anh ấy hưng phấn hơn so với việc bạn hung hăng, vô lý và tìm cách mắng mỏ họ. Lời khen ngợi không làm bạn tốn nhiều tiền nhưng nó có thể khiến một người đàn ông yêu bạn bằng tất cả nỗ lực. Vậy tại sao bạn không thử?