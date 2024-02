Cưới nhau 6 năm mà chưa có con, tôi sụp đổ khi chồng tiết lộ bí mật anh giấu giếm bấy lâu

Năm 22 tuổi, tôi đã làm vợ Quang - một người đàn ông lớn hơn tôi 10 tuổi, đã từng đổ vỡ hôn nhân và đang nuôi con 5 tuổi. Mọi người cho rằng tôi quá dại dột, là gái mới lớn lên, có học hành đàng hoàng mà lại lấy người chồng không xứng đáng. Nhưng vì quá yêu anh nên tôi bỏ qua hết những lời khuyên đó, quyết chí về chung nhà với Quang với vai trò là vợ 2 của anh.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hòa thuận, êm ấm. Quang chăm sóc, cưng chiều tôi hết mực. Sợ vợ mệt nên anh bàn với tôi mua máy rửa bát, rô bốt lau nhà, máy hút bụi,... Đi làm về, anh tranh thủ nấu nướng; tôi chỉ nghỉ ngơi rồi dọn cơm ăn. 6 năm trôi qua, ngay cả cái nhà tôi cũng ít khi quét. Công việc nhà cũng do chồng làm là chính. Con riêng của chồng lại biết nghe lời, cháu gọi tôi là "mẹ". Tôi chỉ cần mỏi mệt, hắt hơi là cháu đã kêu ba đi mua thuốc cho mẹ uống. 6 năm nay, tôi chưa từng hối hận khi làm vợ anh.

Không chỉ thế, bố mẹ tôi cũng thay đổi cách nhìn về con rể. Ông bà nhận ra tình cảm chân thành và sự cưng chiều của Quang dành cho tôi nên bắt đầu đi khoe với mọi người. Mỗi lần tôi về nhà chơi, ai cũng bảo tôi biết chọn chồng, lấy đúng người chồng quá tuyệt vời.

Tôi sụp đổ khi chồng tiết lộ bí mật của mình. (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều, đã lâu rồi mà tôi vẫn chưa có thai. Chồng tôi đã có con, chứng tỏ sức khỏe sinh sản của anh bình thường. Vậy thì vấn đề chỉ ở tôi mà thôi. Tôi đi khám khắp nơi với hi vọng tìm ra lý do nhưng các bác sĩ đều bảo tôi bình thường, khỏe mạnh. Họ kêu chồng tôi đi khám nhưng anh lấy lý do đã có con để từ chối. Mỗi lần thấy vợ buồn bã chuyện con cái, Quang đều an ủi và nói dù tôi không sinh được con thì anh vẫn yêu thương tôi cả đời.

Tuần trước, tôi thấy mình trễ kinh đã hơn 4 ngày nên rất mừng. Tôi mua que về thử thai thì hụt hẫng khi thấy que chỉ hiện lên 1 vạch. Bao nhiêu năm đợi chờ con khiến tôi đau khổ bật khóc nức nở. Thấy vợ ôm mặt khóc, chồng tôi mới tiết lộ bí mật mà anh giấu giếm bấy lâu.

Anh nói do mình đã thắt ống dẫn tinh nên không thể có con được nữa. Anh làm thế vì sợ khi tôi mang thai và sinh con thì sẽ không còn yêu thương con riêng của anh nữa. Anh biết mình làm vậy là ích kỷ nên đã ra sức bù đắp cho tôi suốt 6 năm qua. Tôi sững sờ, giây lát sau thì sụp đổ trước lời thú nhận của chồng mình.

Cứ nghĩ anh yêu thương tôi thật lòng, nào ngờ anh lại toan tính chuyện khác. Mấy ngày nay, tôi không muốn đối diện với chồng nên đã về nhà mẹ đẻ ở. Ai hỏi han thì tôi nói muốn ở với bố mẹ vài ngày. Nhưng tôi rối lòng, thật sự không biết phải giải quyết chuyện vợ chồng như thế nào cho đúng?