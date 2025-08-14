Thu hồi kem đánh răng Colgate tại 1 quốc gia do "lo ngại rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng"

Mới đây, trên website chính thức của mình, Colgate Costa Rica thông báo thực hiện quá trình thu hồi tự nguyện sản phẩm Colgate Total Prevención Activa Clean Mint tại các điểm bán trên toàn quốc gia này. Phía nhãn hàng cũng cho biết đây là biện pháp phòng ngừa sau khi nhận được một số phản ánh của người tiêu khi gặp phải phản ứng nhẹ liên quan đến sản phẩm, gồm kích ứng miệng tạm thời và sưng nhẹ.

Ảnh minh hoạ

Theo Colgate Costa Rica, công ty rất tiếc về những bất tiện mà một số người dùng đã trải qua. Những người gặp phản ứng bất lợi được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và có thể liên hệ với công ty qua website hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Colgate nhấn mạnh, thông báo này chỉ áp dụng với dòng sản phẩm Total Prevención Activa Clean Mint và không ảnh hưởng đến các sản phẩm Colgate Total khác. Công ty cũng khẳng định tất cả sản phẩm tại Costa Rica tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế địa phương, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Colgate cam kết tiếp tục mang đến trải nghiệm chăm sóc răng miệng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Theo thông tin từ phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ Y tế Costa Rica hôm 13/8 đã yêu cầu Công ty Colgate-Palmolive thu hồi và tiêu hủy sản phẩm kem đánh răng Colgate Total Prevención Activa Clean Mint tại thị trường địa phương, do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Bộ Y tế Costa Rica cho biết cơ quan này ban hành quyết định trên “theo nguyên tắc phòng ngừa”, yêu cầu doanh nghiệp ngay lập tức dừng việc tiếp thị, lưu hành và tiến hành tiêu hủy sản phẩm đó. Lệnh ngừng bán kem đánh răng trên cũng bao gồm việc loại bỏ toàn bộ hàng tồn kho khỏi các cửa hàng và tiêu hủy sau đó theo Nghị định số 43896-S, quy định về việc xử lý này đối với các mặt hàng liên quan đến sức khỏe.

Bộ Y tế Costa Rica nhấn mạnh biện pháp trên nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, ưu tiên sự an toàn và sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu trước bất kỳ sản phẩm nào có nguy cơ gây hại nghiêm trọng hoặc không thể khắc phục, ngay cả khi chưa có đầy đủ bằng chứng khoa học về mức độ hay khả năng xảy ra. Các chuyên gia y tế cũng khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi.