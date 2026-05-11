Thu giữ, tiêu hủy 163 kg hạt mít không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 9/5, Công an phường Tân An phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 đã kiểm tra, phát hiện Hộ kinh doanh đang kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình, hồi 12 giờ 30 phút ngày 09/5 lực lượng Công an phường Tân An đã phát hiện và phối hợp Đội QLTT số 1 kiểm tra cơ sở Hộ kinh doanh Chu Thế H, địa chỉ tổ dân phố Tân Sơn, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang kinh doanh 163 kg hạt mít (dạng các loại hạt trộn) không có hóa đơn chứng từ, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời ông Chu Thế H chưa thực hiện việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 09/5/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Chu Thế H về hành vi: “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” và “Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong nhưng trường hợp phải đăng ký theo quy định”, trị giá hàng hóa vi phạm 163 kg hạt mít (dạng các loại hạt trộn), số tiền xử phạt là 11.500.000 đồng và tiêu hủy toàn bộ số hàng nêu trên.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy hàng hóa là thực phẩm vi phạm

Thực hiện có hiệu quả Tháng cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm, thời gian tới, Công an phường Tân An tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, đảm bảo chăm lo sức khỏe cho nhân dân.