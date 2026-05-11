Phát hiện gần 1 tạ “chất cấm” tại cơ sở sản xuất giò chả ở Ninh Bình

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 10/5, Công an xã Bình Giang chủ trì phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cùng các đơn vị chuyên môn địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra Cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, tại thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang, do ông Nguyễn Văn Bảng (SN 1958) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang lưu giữ 155 kg giò chả thành phẩm, gồm 146 kg giò và 9 kg chả. Đáng chú ý, qua kiểm tra kho nguyên liệu, đoàn công tác phát hiện và thu giữ 99,8 kg hàn the nghi dùng trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the là hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm do có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng trong thời gian dài.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông Nguyễn Văn Bảng thừa nhận đã mua số hàn the trên để sử dụng trong quá trình chế biến giò chả nhằm tạo độ dai và độ giòn cho sản phẩm. Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong tang vật và lấy mẫu giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Giang, địa phương đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.