Xe khách chở 12 người lao xuống vực sâu trên đèo An Khê, 1 người thiệt mạng

Sáng 11/5, ông Nguyễn Công Đệ - Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết lãnh đạo xã vừa tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo An Khê tối 10/5.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h55 ngày 10/5, tại Km61+100 Quốc lộ 19, thuộc xóm 2, Thượng Sơn, xã Bình Khê xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa ô tô tải BKS: 77H-003.xx do ông N.T.Y (SN 1998, phường An Khê, Gia Lai) điều khiển theo hướng chạy về Quy Nhơn.

Hiện trường xe khách rơi xuống vực sâu trên đèo An Khê.

Khi đến địa điểm trên, ô tô tải bất ngờ tông vào đuôi ô tô khách BKS: 50H-059.xx do ông P.T.T (SN 1998, trú xã Ia Lốp, Đắk Lắk) điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực.

Thời điểm này, trên xe khách có 12 người, gồm tài xế và hành khách. Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Lãnh đạo UBND xã Bình Khê thăm hỏi các nạn nhân.

Hiện, 7 người trên xe qua theo dõi, tình hình sức khỏe ổn định đã cho về nhà. Hai người bị thương đã được chuyển về bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Cũng trong sáng 11/5, lực lượng chức năng đang tiến hành đưa xe lên khỏi vực sâu, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.