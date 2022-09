Thu giữ hàng nghìn bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hoá thực phẩm không có nhãn mác trong dịp tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, lúc 9 giờ sáng nay (6/9), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh tiến hành kiểm tra hàng hoá tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Bảo (45 Đồng Xoài,phường Hoà Minh,quận Liên Chiểu) do ông Võ Văn Th. (SN 1989, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) là giám đốc.

Cảnh sát kiểm tra tra cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Bảo.

Các sản phẩm bánh trung thu không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Ảnh: Đức Ca

Tại đây, Đội cảnh sát Kinh tế phát hiện tại cơ sở kinh doanh có 4.594 sản phẩm là bánh trung thu, kẹo các loại có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.



Qua làm việc, đại diện công ty khai nhận số bánh kẹo này đều được mua trôi nổi trên thị trường thông qua các cơ sở bán hàng trên mạng internet.

Tất cả sản phẩm bánh trung thu này đều in nhãn mác chữ nước ngoài. Ảnh: Đức Ca

Ngay sau đó, Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và tạm giữ số bánh kẹo nói trên để lập hồ sơ xử lý theo quy định.