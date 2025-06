Thủ đoạn của nhóm dùng súng cướp ma túy ở Gò Vấp, TP HCM

Ngày 28-6, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1999), Lê Quang Đại (SN 1998) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan vụ án, VKSND TP HCM cũng truy tố Mai Thế Đức (SN 2001), Nguyễn Phương Hiếu (SN 2001), Trương Anh Kiệt (SN 2004), Lê Quang Lợi (SN 2004) cùng 3 người khác với nhiều tội danh khác nhau.

Tang vật ma túy trong một vụ án

Chiều 25-10-2024, Lê Quang Đại trình báo công an về việc bị cướp tài sản nên Công an quận Gò Vấp vào cuộc điều tra.

Công an quận Gò Vấp và Công an TP HCM nhận định không có sự việc cướp tài sản xảy ra, mà phát hiện vụ việc mua bán trái phép và chiếm đoạt chất ma túy. Hồ sơ vụ án thể hiện, Tuyền và một số người khác như Mai Văn Đạt và Hải An (không rõ lai lịch) lập một nhóm trên mạng để bán ma túy.

Chiều 24-10-2024, Mai Thế Đức gọi điện cho Đại mua 500 gram ma túy và được Đại báo giá 210 triệu đồng. Sau đó, Đại gọi cho nhóm của Tuyền mua 500 gram ma túy để bán lại cho Đức.

Ngày 25-10-2024, Đức hẹn Đại đến chung cư An Hội, phường 14, quận Gò Vấp để giao hàng. Do có ý định cướp số ma túy này nên trên đường đi, Đức gửi định vị cho đồng bọn để theo dõi và đến chung cư trước.

Khi gặp nhau, nhóm Đức đưa trước 30 triệu đồng và nói sẽ chuyển khoản số còn lại. Sau khi Đại giao ma túy thì nhóm Đức lên xe bỏ chạy. Đại kéo Đức lại thì bị nhóm đối phương xịt hơi cay và dùng súng bắn vào người gây thương tích.

Sau khi chiếm đoạt được 500 gram ma túy, nhóm Đức chia nhau số ma túy này để bán hoặc sử dụng. Trong vụ án này, Công an TP HCM đang truy nã, truy tìm 5 người khác có liên quan.