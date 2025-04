Thư của hành khách sống sót trên tàu Titanic được bán giá kỷ lục

Bức thư hiếm có, viết trên con tàu định mệnh Titanic bởi một trong những hành khách nổi tiếng may mắn sống sót, đã được bán đấu giá với mức giá kinh ngạc: 300.000 bảng Anh (gần 400.000 USD) tại một cuộc đấu giá ở Wiltshire (Anh).

Những dòng chữ viết tay được Archibald Gracie - hành khách khoang hạng nhất - gửi gắm đến người thân (bác của người rao bán bức thư này) vào ngày 10/4/1912 - chỉ vài ngày trước khi con tàu huyền thoại chìm sâu xuống đáy đại dương.

Trong thư, ông viết về Titanic bằng một câu nói vừa ngưỡng mộ, vừa ẩn chứa một dự cảm khó tả: "Đây là con tàu tuyệt vời, nhưng tôi sẽ đợi đến khi kết thúc hành trình rồi mới đánh giá về nó".

Hành khách Archibald Gracie chính là tác giả cuốn The Truth about the Titanic (Sự thật về tàu Titanic) mô tả trải nghiệm của ông về thảm kịch. Tàu Titanic chìm trong khoảng 2 giờ 40 phút sau khi va phải tảng băng trôi vào ngày 14/4/1912 khi đang trên đường từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ) khiến 1.503 người thiệt mạng.

Lá thư trên được bán với giá gấp 5 lần mức giá dự kiến là 60.000 bảng Anh bởi nhà đấu giá Henry Aldridge and Son of Devizes (Anh) hôm 26/4.

Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay đối với một bức thư được viết trên tàu Titanic. Người mua là một nhà sưu tập tư nhân tại Mỹ, danh tính chưa được tiết lộ.

Bức thư được trả mức giá gần 400.000 USD.

"Không bao giờ là cường điệu khi nói về độ hiếm của lá thư. Nó được viết bởi một trong những người sống sót có uy tín nhất, với nội dung tuyệt vời và trên chất liệu hiếm nhất, một tấm thiệp thư. Một tác phẩm thực sự đặc biệt đạt chuẩn bảo tàng", theo nhà đấu giá.

Archibald Gracie không chỉ là hành khách, ông còn là một nhân chứng sống sót kỳ diệu. Trong đêm kinh hoàng ấy, khi con tàu dần chìm vào bóng tối, ông đã liều mình nhảy khỏi boong tàu và bằng tất cả sức lực còn lại, vật lộn trèo lên một chiếc thuyền cứu sinh bị lật.

May mắn, ông đã được những người sống sót khác trên một thuyền cứu sinh khác phát hiện và kéo lên tàu R.M.S. Carpathia. Trở về New York, Gracie đã dành những ngày còn lại để viết nên cuốn sách nổi tiếng The Truth about the Titanic.

Gracie đặt chân lên con tàu Titanic tại Southampton vào ngày 10/4/1912 và được bố trí tại cabin hạng nhất C51. Bi kịch thay, dù đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần trên biển, ông không bao giờ hồi phục hoàn toàn khỏi chứng hạ thân nhiệt nghiêm trọng mà mình phải chịu đựng.

Ngày 2/12/1912, Archibald Gracie qua đời do những biến chứng của căn bệnh tiểu đường, chưa đầy 8 tháng sau khi sống sót trong vụ chìm tàu Titanic, mang theo những ký ức không bao giờ phai về con tàu định mệnh.