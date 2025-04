Công nghệ 3D tái hiện chính xác từng chi tiết tàu Titanic trước khi chìm

Sau 113 năm kể từ thảm họa chìm tàu RMS Titanic, một dự án quét 3D dưới đáy biển quy mô lớn do công ty Magellan thực hiện đã tạo ra bản sao kỹ thuật số đầy đủ, chi tiết nhất từng được thực hiện về con tàu huyền thoại này. Những kết quả từ dự án sẽ được công bố trong bộ phim tài liệu dài 90 phút mang tên Titanic: The Digital Resurrection, do kênh National Geographic sản xuất và phát sóng từ ngày 11/4.

Theo National Geographic, đây là "mô hình Titanic chính xác nhất từng được tạo ra, tỷ lệ 1:1, tái hiện đến từng đinh tán". Các chuyên gia đã sử dụng công nghệ quét sâu dưới đáy biển để tạo nên bản sao kỹ thuật số này, góp phần làm sáng tỏ nhiều chi tiết quan trọng xoay quanh vụ đắm tàu xảy ra vào đêm 14/4/1912.

Con tàu Titanic khi đó là tàu chở khách lớn nhất thế giới, được mệnh danh là "không thể chìm", nhưng đã đâm phải tảng băng trôi chỉ 4 ngày sau khi rời cảng, khiến hơn 1.500 trong tổng số khoảng 2.220 người thiệt mạng. Đây vẫn là một trong những thảm kịch hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại.

(Ảnh: Atlantic Productions)

Phim tài liệu có sự tham gia của nhà nghiên cứu Titanic Parks Stephenson, chuyên gia luyện kim Jennifer Hooper và thuyền trưởng Chris Hearn. Họ cùng nhau phân tích mô hình kích thước thật của tàu và đưa ra những phát hiện đáng chú ý. Một trong số đó là hình ảnh van hơi nước vẫn mở, củng cố giả thuyết rằng các kỹ sư đã ở lại phòng lò hơi số 2 suốt hơn 2 tiếng sau khi tàu va chạm. Hành động này giúp duy trì nguồn điện để phát tín hiệu cầu cứu – nghĩa là họ có thể đã hy sinh để cứu hàng trăm người khác.

Một phát hiện khác là các mảnh vỡ thân tàu nằm rải rác tại hiện trường cho thấy Titanic không chỉ đơn giản bị gãy làm đôi, mà bị xé toạc dữ dội, làm vỡ tung các khoang hạng nhất – nơi những nhân vật nổi tiếng như J.J. Astor hay Benjamin Guggenheim có thể đã trú ẩn vào phút chót.

Mô hình 3D cũng góp phần minh oan cho sĩ quan thứ nhất William Murdoch – người từng bị cáo buộc bỏ nhiệm vụ. Vị trí của thiết bị hạ thuyền cứu sinh phù hợp với lời khai cho thấy ông đã bị cuốn trôi trong lúc hỗ trợ sơ tán.

Dự án cũng cho thấy một số phần của xác tàu đang sụp đổ nhanh chóng. Tuy nhiên, mô hình kỹ thuật số sẽ giúp "bảo tồn Titanic trong trạng thái hoàn hảo như năm 2022", theo tuyên bố của National Geographic, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong khảo cổ học dưới nước.

Phim Titanic: The Digital Resurrection sẽ được phát sóng trên National Geographic vào ngày 11/4 và có mặt trên các nền tảng Disney+ và Hulu từ ngày 12/4.