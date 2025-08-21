Thót tim khoảnh khắc 2 "bóng ma" bất ngờ băng ngang cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

CLIP: Thót tim khoảnh khắc 2 "bóng ma" băng ngang cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Ngày 21-8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người bất ngờ lao ra giữa tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị) - khiến nhiều người xem rùng mình vì nguy cơ xảy ra nghiêm trọng.

Clip đã ghi lại cảnh khi phương tiện xe ôtô đang di chuyển trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trong đêm, thì bất ngờ xuất hiện 2 người bất ngờ từ mép đường lao nhanh qua làn xe. Thời điểm xảy ra vụ việc, một xe ô tô gắn camera hành trình đi tới đã ghi trọn khoảnh khắc nguy hiểm này.

Chủ tài khoản đăng tải video cho biết sự việc xảy ra lúc 20 giờ 39 phút ngày 20-8, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, gần lối ra xã Trường Phú. "Khi lái xe tôi chỉ thấy loáng thoáng, về sau mở lại camera hành trình mới nhận ra rõ có 2 người chạy ngang qua đường như bóng ma..." - tài xế này nói.

Hình ảnh ghi lại cảnh 2 "bóng ma" băng ngang cao tốc

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Trường Phú - xác nhận đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính 2 người trong clip cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi nguy hiểm này.

Theo quy định, cao tốc chỉ dành cho phương tiện cơ giới, cấm tuyệt đối người đi bộ, xe thô sơ và gia súc di chuyển qua lại. Các chuyên gia giao thông cảnh báo, việc người dân tự ý băng qua cao tốc không chỉ đe dọa tính mạng bản thân mà còn có thể gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.