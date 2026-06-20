Thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản VNeID, người dân cần nắm rõ

Cơ quan công an khuyến nghị người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam chủ động đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 theo quy định.

Ngày 18/6, Công an TP HCM cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP khuyến nghị người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam chủ động đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 theo quy định.

Theo cơ quan công an, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có người nước ngoài giữ vai trò người đại diện theo pháp luật, nhà đầu tư, người quản lý hoặc cá nhân được phân quyền sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức đang thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức trên ứng dụng VNeID.

Theo Nghị định số 69/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, việc người nước ngoài được cấp tài khoản định danh điện tử là một trong những điều kiện quan trọng để tham gia giao dịch điện tử và sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức.

Thực tế cho thấy, một số trường hợp việc đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức còn gặp khó khăn do người nước ngoài có liên quan chưa được cấp tài khoản định danh điện tử cá nhân.

Vì vậy, người nước ngoài đang giữ vai trò quản lý, điều hành hoặc đại diện cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cần chủ động thực hiện thủ tục đăng ký nhằm bảo đảm quá trình thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch điện tử được thông suốt, thuận lợi.

Trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh để đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú; đồng thời cung cấp số điện thoại chính chủ, địa chỉ thư điện tử và các thông tin theo hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận.

Bước 3: Thực hiện thu nhận ảnh chân dung, dấu vân tay và dữ liệu sinh trắc học phục vụ công tác định danh, xác thực điện tử.

Bước 4: Cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu và xác thực thông tin trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Bước 5: Sau khi được phê duyệt, tài khoản định danh điện tử sẽ được kích hoạt trên ứng dụng VNeID và thông báo đến người đăng ký qua ứng dụng, số điện thoại hoặc thư điện tử đã đăng ký.

Cơ quan công an nhấn mạnh, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID không chỉ giúp người nước ngoài thuận tiện hơn trong quá trình cư trú, học tập, lao động và đầu tư tại Việt Nam, mà còn tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử tổ chức theo đúng quy định.

Đây cũng là bước đi thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.