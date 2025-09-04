Thông tin quan trọng để săn tour du lịch giảm giá tiền triệu tại ITE HCMC 2025

Chùm tour giảm giá đậm sâu nhất

Góp mặt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) năm nay, BenThanh Tourist tung loạt tour giảm giá từ 1- 5 triệu đồng. Trong đó, các tour châu Âu có mức giảm cao nhất, 5 triệu đồng/khách. Nhóm tour này có tuyến điểm đa dạng, kết nối các thành phố du lịch nổi tiếng của nhiều nước châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Hà Lan, Hungary, Áo, Séc, Vương quốc Anh,… Giá tour sau giảm giá chỉ còn từ 69,99 triệu đồng.

Loạt tour giảm giá sốc thu hút đông đảo khách hàng đến gian hàng BenThanh Tourist.

Tương tự, các tour Úc và tour Mỹ đồng giảm 3 triệu đồng/khách, giá chỉ còn từ 51,99 triệu đồng (Úc) và từ 96,99 triệu đồng (Mỹ). Tour Singapore và chùm tour Đông Bắc Á (Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) đồng giảm 2 triệu đồng/khách, mở ra cơ hội khám phá Singapore từ 10,99 triệu đồng, Đài Loan (Trung Quốc) từ 12,59 triệu đồng, Hàn Quốc từ 13,99 triệu đồng, Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc từ 14,99 triệu đồng, cùng Nhật Bản từ 26,99 triệu đồng. Các tour Thái Lan giảm 1 triệu đồng, giá còn từ 6,39 triệu đồng. Dịp này, chùm tour trong nước tuyến miền Bắc cũng đồng giảm 1 triệu đồng/khách.

Chùm tour giá tiết kiệm, ưu đãi hấp dẫn

Nếu bạn lỡ mất cơ hội săn tour giá sốc, đừng vội thất vọng. BenThanh Tourist vẫn còn nhiều ưu đãi hấp dẫn. Duy nhất trong 3 ngày hội chợ, công ty áp dụng mức giá tiết kiệm cho tất cả các tour du lịch trong và ngoài nước được mở bán tại gian hàng. So với giá gốc, tất cả các tour trong nước được giảm giá tối đa 200.000 đồng/khách, tour nước ngoài giảm tối đa 5 triệu đồng/ khách.

Hơn 200 tour du lịch được mở bán với giá ưu đãi.

Các nhóm tour Ai Cập, tour Thổ Nhĩ Kỳ giảm 3 triệu đồng; tour Đông Phi và tour Nam Phi giảm 2 triệu đồng; Hàn Quốc giảm từ 500.000 đồng – 2 triệu đồng; Tour Úc và tour Nhật Bản giảm 1 triệu đồng; Nhóm tour Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore,Philippines, Lào và Bali) giảm từ 500.000 đồng – 1 triệu đồng; Nhóm tour Trung Quốc đồng giảm 500 ngàn đồng, riêng hành trình Cáp Nhĩ Tân – Ái Bố Lực – Tuyết Hương – Nhị Lãng Hà giảm 1 triệu đồng,... BenThanh Tourist tung ra hơn 200 tour du lịch thu đông và tour Tết 2025 giá tiết kiệm trong dịp này.

Quà tặng du lịch chất lượng và miễn phí

Dành riêng cho du khách tại hội chợ, BenThanh Tourist có chương trình "Mua tour trúng quà". Khách hàng mua tour du lịch bất kỳ và thanh toán ngay 100% giá trị tour sẽ được nhận thêm một quà tặng có giá trị từ công ty. Bạn sẽ có cơ hội là chủ nhân của những chiếc vali du lịch chất lượng cao, túi dệt cói họa tiết vẽ thủ công, balo du lịch của BenThanh Tourist, cùng nhiều phần quà tiện ích du lịch đến từ Tổng cục Du lịch của các nước Singapore (STB), Hàn Quốc (KTO) và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO). Khi tham gia tương tác trên kênh mạng xã hội của BenThanh Tourist, bạn còn được nhận thêm 1 chân dung tò he do nghệ nhân Lê Xuân Tùng thực hiện, cùng cơ hội trúng thêm các quà tặng bất ngờ với chương trình Đố vui trúng thưởng tổ chức tại gian hàng.

Khách hàng hào hứng tham gia Đố vui trúng thưởng do BenThanh Tourist tổ chức.

Dịch vụ ẩm thực chay mua càng nhiều ưu đãi càng lớn

Khách sạn Viễn Đông – trực thuộc BenThanh Tourist tung ưu đãi "Mùa càng nhiều, ưu đãi càng lớn" dành cho dịch vụ buffet chay hơn 50 món, giá 189.000 đồng/vé. Khách mua 10 vé buffet được tặng thêm 1 vé kèm 2 hộp trà tứ vị và 1 voucher giảm giá 15% cho lần đặt dịch vụ tiếp theo. Khách mua 20 vé, tặng thêm 2 vé kem 4 hộp trà tứ vị và 1 voucher giảm 20%. Bên cạnh đó, khách hàng đặt dịch vụ phòng họp từ 01.09 – 31.12.2025, được hưởng ưu đãi đặc biệt hội họp trọn gói kèm set menu với giá chỉ từ 299.000 đồng++/khách. Khách hàng đăng ký dịch vụ lưu trú loại phòng Superior cho khách đoàn (khách MICE) giá chỉ 990.000 đồng/phòng/đêm.

Buffet chay Khách sạn Viễn Đông mua càng nhiều ưu đãi càng lớn.

Hội chợ mở cửa tự do cho công chúng từ 16:00 – 18:00 hai ngày đầu tiên và từ 09:00 – 18:00 ở ngày cuối. Hãy lưu ý mốc thời gian này để thuận tiện khi lên kế hoạch săn tour của bạn. Các chương trình ưu đãi nêu trên chỉ áp dụng duy nhất tại gian hàng số 18 của BenThanh Tourist tại ITE HCMC 2025, SECC 799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Mỹ. Số lượng tour khuyến mãi và ưu tiên cho các khách hàng chốt tour sớm. Hotline: 0832 666 000; www.benthanhtourist.com