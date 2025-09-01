Golden Pen tạo “cú nổ” mùa tựu trường 2025 với chương trình “Định mệnh vẫy gọi”

Chương trình khuyến mãi với hàng trăm quà tặng hấp dẫn

Từ nay đến hết ngày 31-10-2025, khách hàng khi mua Blindbox học phẩm không chỉ sở hữu bộ dụng cụ học tập chất lượng cao từ Pentel mà còn nhận ngay 01 lá bài Tarot bí ẩn chứa đựng thông điệp về tín hiệu của vũ trụ gửi gắm cho năm học. Không những thế, lá bài Tarot độc quyền là "chìa khóa" để tham gia contest TikTok "Định mệnh vẫy gọi" và cơ hội đổi lấy hàng loạt phần quà giá trị và cũng là thời điểm để học sinh, sinh viên chọn hành trình "manifest" một năm học rực rỡ cho riêng mình.

Blindbox học phẩm - Vừa học vừa khám phá

Mỗi năm học mới là một khởi đầu. Nhưng năm nay, Golden Pen không chỉ giúp bạn chuẩn bị hành trang học tập, mà còn mở ra cánh cửa khám phá chính mình

"Định Mệnh Vẫy Gọi" không đơn thuần là một chiếc hộp học phẩm, mà là một cuộc phiêu lưu bí ẩn mang đậm tinh thần giới trẻ. Trong mỗi hộp, không chỉ tìm thấy bút, thước, hay highlight – mà còn là một lá bài Tarot in độc quyền – mang theo một thông điệp tinh thần, một lời nhắn nhủ, hoặc thậm chí là một "sứ mệnh" bất ngờ gửi đến bạn từ vũ trụ.

Các Blindbox học phẩm nổi bật:

Blindbox "Học Tốt" 99K được thiết kế dành riêng cho học sinh và sinh viên với mức giá hợp lý, đảm bảo đầy đủ các dụng cụ học tập thiết thực. Hộp bao gồm 9 sản phẩm bất kỳ với bút Pentel Energel mực siêu nhanh khô 1/3s , bút highlight, bút chì gỗ, gôm trắng và 01 thẻ Tarot bí ẩn.

Blindbox "Cá Tính" 159K sở hữu các sản phẩm cao cấp như bút Pentel Energel phiên bản giới hạn, bút bi tiện dụng, bút chì kim, bút highlight, gôm trắng, bút chì gỗ kèm thẻ Tarot bí ẩn, đem lại cảm hứng sâu sắc cho người sử dụng.

Bộ học phẩm Blindbox "Định Mệnh Vẫy Gọi" cực kool

Mỗi sản phẩm đều là hàng chính hãng, có thiết kế tinh tế, độ bền cao và đã được thị trường kiểm chứng. Đây là sự lựa chọn thông minh để bắt đầu một năm học mới đầy tự tin.

(Lưu ý: Sản phẩm và màu sắc trong hộp học phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên theo cơ chế blind box, bảo đảm 100% hàng chính hãng Golden Pen)

Từ cảm hứng Tarot đến năng lượng học đường

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở lá bài Tarot bí ẩn tặng kèm mỗi hộp học phẩm. Mỗi lá mang thông điệp riêng, giúp bạn "gọi" đến những điều may mắn và khởi động năm học mới với tinh thần tích cực. Bằng cách thu thập và khám phá ý nghĩa của các lá bài, bạn không chỉ nhận thêm động lực học tập mà còn có cơ hội tham gia đổi quà hấp dẫn từ Golden Pen.

Đặc biệt, một số lá bài là thẻ secret đặc biệt chỉ có tỉ lệ xuất hiện giới hạn, có thể mang đến cho bạn cơ hội trúng xe máy điện Vinfast, tai nghe Sony, máy tính Canon, hoặc những phần quà học tập hot nhất 2025

Thẻ bài bí ẩn với thiết kế riêng có 1-0-2

Ưu đãi nhân dịp mừng Đại lễ 80 năm Quốc Khánh 2/9

Chương trình khuyến mại đặc biệt chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, khi mua bất kỳ hộp học phẩm Golden Pen thuộc chương trình "Định Mệnh Vẫy Gọi", khách hàng sẽ nhận ngay:

- Một Blindbox học phẩm với các sản phẩm chất lượng từ Nhật Bản như bút gel Pentel, bút highlight, bút chì, tẩy…

- Một thẻ bài Tarot may mắn được đóng gói ngẫu nhiên bên trong hộp - có thể là lời nhắn truyền cảm hứng, một sứ mệnh từ vũ trụ, hoặc một thẻ "Secret" quý hiếm giúp bạn đổi quà tặng giá trị.

- Thu thập thẻ bài để đổi quà theo cơ chế chương trình.

Best-choice của hàng nghìn học sinh, sinh viên mùa học mới

Cách thức tham gia chương trình:

Để tham gia và có cơ hội nhận quà từ "Định mệnh vẫy gọi", khách hàng chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mua hộp học phẩm Golden Pen tại các kênh phân phối chính thức trên toàn quốc.

Bước 2: Liên hệ Zalo OA "Văn Phòng Phẩm Golden Pen" để xác nhận thẻ may mắn và nhận hướng dẫn chi tiết.

Bước 3: Gửi thẻ Tarot may mắn kèm vỏ hộp học phẩm về địa chỉ Golden Pen để tiến hành đối chiếu.

Bước 4: Sau khi xác nhận hợp lệ, Golden Pen sẽ gửi quà tặng tương ứng đến tận tay khách hàng.

Thời gian diễn ra: từ ngày 15/08/2025 đến hết ngày 31/10/2025

Phạm vi áp dụng: toàn quốc

Cơ cấu giải thưởng siêu hấp dẫn

Chi tiết xem tại:

- Thể lệ chương trình: https://goldenpen.com.vn/ctkm-hocpham

- Tiktok Contest: https://ctkm.goldenpen.com.vn/contest-hoc-duong-2025

Trở thành ngôi sao Manifest trên Tiktok với vô vàn giải thưởng

Số lượng quà tặng có hạn, ưu tiên cho khách hàng mua sớm.

Golden Pen mong muốn không chỉ cung cấp sản phẩm học tập chất lượng mà còn mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên một mùa tựu trường đầy sắc màu, năng lượng và niềm hứng khởi. "Định mệnh vẫy gọi" không chỉ là sự kiện mua sắm dụng cụ học tập hay tham gia một cuộc thi. Đây là lời mời bước vào năm học mới với tinh thần khám phá, sự háo hức và cả niềm vui bất ngờ từ một lá bài Tarot. Mỗi sản phẩm bạn mở ra là một điều bí ẩn - và đôi khi, chính sự bất ngờ ấy mới là khởi đầu đẹp nhất.

Hãy để năm học này khởi đầu không chỉ bằng sự chuẩn bị đầy đủ, mà bằng một món quà bất ngờ từ vũ trụ học đường.

Định Mệnh Vẫy Gọi – Bạn có dám trả lời?