Thông tin người muốn mua iPhone 18 Pro Max nên biết

Đây là thông tin người dùng nên nắm trước khi chờ iPhone 18 Pro Max mới ra mắt.

Chỉ còn ít tuần trước sự kiện mùa thu thường niên, Apple đang bước vào giai đoạn được giới công nghệ và người dùng mong đợi nhất trong năm.

Bên cạnh kỳ vọng dành cho thế hệ iPhone mới, công ty cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích, cho thấy nhu cầu đối với các thiết bị Apple vẫn duy trì ở mức cao.

Mô hình iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn. (Ảnh: NotebookCheck)

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, CEO Tim Cook cho biết Apple dự kiến sẽ phải đối mặt với những hạn chế về nguồn cung trong quý tới. Theo ông, áp lực chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ và các chip tiên tiến, trong khi nhu cầu của thị trường tiếp tục tăng mạnh.

Dù vậy, lãnh đạo Apple khẳng định đây không phải là dấu hiệu cho thấy sức mua suy yếu. Ngược lại, doanh số iPhone trong quý vừa qua đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ, góp phần giúp Apple ghi nhận quý tháng 6 có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Điều này phản ánh nhu cầu nâng cấp thiết bị vẫn rất lớn tại nhiều thị trường trên thế giới.

Bên cạnh yếu tố cung ứng, chi phí bộ nhớ DRAM và NAND tăng cũng tạo thêm áp lực lên các hãng điện tử trong năm nay. Tim Cook cho biết Apple đang làm việc với nhiều đối tác để đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tối ưu chuỗi sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng trong mùa mua sắm cuối năm.

Giới phân tích nhận định, nếu nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức cao, một số phiên bản iPhone mới có thể cần thời gian giao hàng dài hơn trong giai đoạn đầu mở bán. Tuy nhiên, đây là tình trạng từng xuất hiện ở nhiều thế hệ iPhone trước và thường được cải thiện khi năng lực sản xuất tăng dần trong các tháng tiếp theo.

Sự chú ý của thị trường hiện cũng đang hướng về sự kiện mùa thu của Apple, nơi hãng được kỳ vọng sẽ giới thiệu thế hệ iPhone mới cùng Apple Watch và các sản phẩm phần cứng khác.

Dù Apple chưa công bố thời gian tổ chức, nhiều nguồn tin cho rằng sự kiện sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, tiếp nối truyền thống ra mắt iPhone hằng năm. Những thông tin chính thức về thiết bị mới nhiều khả năng sẽ được Apple công bố tại sự kiện này.

Tham khảo Reuters, BI