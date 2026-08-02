Công an đề nghị 363 chủ phương tiện vi phạm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm tuần qua chủ động liên hệ để giải quyết theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, trong tuần qua (từ ngày 21/7/2026 đến ngày 29/7/2026) Phòng CSGT Công an tỉnh ghi nhận 363 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

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Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Mức phạt lỗi hkông chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường