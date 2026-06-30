Thông tin người mua iPhone 18 cần biết

Apple được cho là sắp tạo ra một bước ngoặt mới cho dòng iPhone 18.

Apple được cho là đang chuẩn bị thực hiện một trong những thay đổi lớn nhất đối với chiến lược phát hành iPhone trong nhiều năm qua.

Thay vì giới thiệu toàn bộ dòng sản phẩm cùng lúc như truyền thống, hãng có thể chia lịch ra mắt thành hai đợt nhằm tập trung sự chú ý vào các mẫu cao cấp, đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo nguồn tin từ Macworld, sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 9 sẽ chỉ còn dành cho các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra, phiên bản được cho là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Trong khi đó, các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone Air thế hệ thứ hai và iPhone 18e sẽ được lùi sang khoảng tháng 4/2027 để ra mắt riêng.

Apple được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn cách ra mắt iPhone từ năm 2026 khi tách lịch giới thiệu các mẫu cao cấp và phổ thông. (Ảnh minh hoạ)

Nguồn tin cho biết ba mẫu máy ra mắt sau vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế và kỹ thuật, chưa bước vào quy trình thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Vì vậy, hiện vẫn chưa thể xác định liệu Apple có áp dụng chính sách tăng giá đối với các sản phẩm này hay không.

Việc chia nhỏ lịch phát hành được đánh giá là chiến lược giúp Apple gia tăng giá bán trung bình của dòng iPhone. Khi các mẫu tiêu chuẩn chưa xuất hiện, người dùng muốn nâng cấp ngay trong mùa mua sắm cuối năm sẽ chủ yếu lựa chọn những phiên bản cao cấp có giá cao hơn. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện để iPhone Ultra trở thành tâm điểm của toàn bộ sự kiện.

Đây được xem là bước ngoặt lớn của Apple khi hãng lần đầu tiên gia nhập thị trường smartphone màn hình gập, phân khúc mà nhiều đối thủ như Samsung, Huawei hay Google đã theo đuổi trong nhiều năm và liên tục hoàn thiện công nghệ.

Không chỉ xuất hiện trong các tin đồn về phần cứng, chiếc iPhone gập còn được cho là đã được Apple chuẩn bị nền tảng phần mềm từ khá lâu. Bản thử nghiệm iOS 27 được các nhà phát triển phát hiện chứa nhiều đoạn mã liên quan đến thiết bị màn hình gập, bao gồm khả năng nhận biết trạng thái gập, góc mở bản lề, hỗ trợ nhiều màn hình cũng như các cơ chế đa nhiệm mới dành cho thiết bị có màn hình linh hoạt. Những dấu hiệu này cho thấy Apple đã xây dựng nền tảng phần mềm phục vụ sản phẩm này trước khi chính thức ra mắt.

Hình ảnh mô hình iPhone 18 Pro Max dựa trên các tin đồn. (Ảnh: @LusiRoy8)

Hình ảnh dựng mô hình iPhone gập dựa trên các tin đồn. (Ảnh: Jon Rettinger)

Ở thời điểm hiện tại, nhiều nguồn tin đều cho rằng Apple gần như chắc chắn sẽ giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên ngay trong năm nay. Điều còn bỏ ngỏ là thời điểm sản phẩm chính thức lên kệ, mức giá cuối cùng và liệu iPhone Ultra có trở thành mẫu iPhone đắt đỏ cũng như khác biệt nhất trong lịch sử của Apple hay không.

Tham khảo Macworld