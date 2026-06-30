'Xe ga quốc dân' giá chỉ 23 triệu đồng ra mắt: thiết kế hiện đại, trang bị đe doạ Honda Vision

Một trong những mẫu xe ga bán chạy nhất của TVS đã được nâng cấp với thiết kế và trang bị ấn tượng.

TVS Motor, một trong những nhà sản xuất xe máy lớn nhất Ấn Độ, vừa trình làng phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga Ntorq 125 với thiết kế và màu sắc mới, đồng thời tiếp tục nâng cấp các tính năng kết nối thông minh nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm Disc Edition và Race Edition, có giá lần lượt 82.500 Rupee và 87.950 Rupee (tương đương khoảng 23-24,4 triệu đồng). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga 125cc phổ biến trên thị trường, trong khi vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Ở phiên bản 2026, TVS bổ sung loạt màu sơn mới nhằm tăng sức hút cho sản phẩm. Disc Edition có thêm hai tùy chọn Đen Midnight và Trắng Spiti, đồng thời giữ lại màu Xám Nardo nhưng được làm mới bằng bộ tem sắc nét hơn. Trong khi đó, Race Edition được giới thiệu với ba màu mới gồm Xanh Drift, Đỏ Inferno và Xanh Rush.

Về thiết kế, Ntorq 125 tiếp tục duy trì phong cách thể thao đặc trưng của dòng xe với nhiều đường cắt xẻ góc cạnh, lấy cảm hứng từ xe đua. Kiểu dáng này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưu tiên sự năng động và cá tính.

Điểm đáng chú ý nhất trên Ntorq 125 2026 là hệ thống kết nối thông minh SmartXonnect Hybrid, được TVS giới thiệu là một trong những nền tảng hiện đại trong phân khúc. Xe sử dụng màn hình TFT kết hợp LCD màu, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua ứng dụng TVS Connect trên cả Android và iOS.

Thông qua hệ thống này, người dùng có thể nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn và các ứng dụng mạng xã hội ngay trên màn hình xe. Ngoài ra, xe còn hiển thị nhiều thông tin như chỉ số chất lượng không khí (AQI), tin tức, kết quả các trận đấu thể thao, trạng thái đơn giao đồ ăn cùng nhiều dữ liệu hữu ích khác.

Đáng chú ý, Ntorq 125 còn được tích hợp trợ lý giọng nói - tính năng mà TVS cho biết là lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc xe tay ga 125cc của hãng. Khi có cuộc gọi đến, hình ảnh người gọi cũng sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Xe được trang bị hai chế độ lái gồm Street và Sport, đồng thời cung cấp nhiều cảnh báo bằng âm thanh như mức nhiên liệu thấp, mức tiêu hao nhiên liệu, cảnh báo mưa hoặc pin điện thoại sắp hết, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Về vận hành, Ntorq 125 2026 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,8 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm. Động cơ kết hợp công nghệ dừng/khởi động tự động IntelliGO, giúp xe tắt máy khi dừng và khởi động lại êm ái nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị.

Hệ thống an toàn trên xe cũng được duy trì với phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau trên cả hai phiên bản. Xe được trang bị công nghệ phanh kết hợp (CBS), giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh, nâng cao độ ổn định và an toàn khi giảm tốc.

Nếu mẫu xe này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, TVS Ntorq 125 chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm cạnh tranh sòng phẳng với Honda Vision hay Yamaha Janus nhờ lợi thế vượt trội về giá bán, dung tích động cơ lớn hơn và hàm lượng công nghệ đi kèm.

Khánh Vy