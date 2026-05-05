Lộ diện thời gian ra mắt iPhone 18 Pro Max và siêu phẩm màn hình gập iPhone Ultra

Bao giờ Apple ra mắt thế hệ iPhone mới?

Câu hỏi lớn nhất lúc này đối với rất nhiều người là: Khi nào những thiết bị tối tân này sẽ chính thức thay thế dòng iPhone 17 Pro để lên kệ? Dựa trên những thói quen tổ chức sự kiện của Apple trong nhiều năm qua, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán chính xác các mốc thời gian quan trọng này.

iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ được ra mắt cùng lúc với dòng sản phẩm iPhone gập mới

Theo thông lệ, Apple thường chọn nửa đầu tháng 9, ưu tiên các ngày thứ Ba hoặc thứ Tư để tổ chức sự kiện lớn nhất năm, nơi hãng sẽ giới thiệu iPhone mới cùng Apple Watch và đôi khi là AirPods. Tuy nhiên, năm nay kỳ nghỉ lễ Lao động của Mỹ (Labor Day) rơi vào thứ Hai, ngày 7/9. Do Apple cần thời gian để giới truyền thông và khách mời đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới bay đến trụ sở Cupertino, phương án tổ chức vào thứ Ba (ngày 8/9) ngay lập tức bị loại trừ.

Từ dữ kiện này, các mốc thời gian tiềm năng sẽ rơi vào thứ Tư, ngày 9/9 hoặc lùi sang tuần kế tiếp với các ngày 14, 15 và 16/9. Trong số đó, giới chuyên gia đang nghiêng về dự đoán phương án ngày 9/9. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Apple chọn ngày mùng 9 cho sự kiện ra mắt, dù trước đó hãng từng chọn ngày này rơi vào thứ Hai (năm 2024) và thứ Ba (năm 2025). Dù một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới như điện thoại gập có thể gặp đôi chút khó khăn trong sản xuất, nhưng hãy nhớ rằng dòng iPhone Air trước đó cũng là một dự án mới mẻ và nó đã xuất hiện vô cùng đúng hẹn.

iPhone gập đầu tiên của Apple được giới công nghệ cực kỳ quan tâm

Thời điểm iPhone 18 Pro và Ultra chính thức lên kệ

Sau khi sự kiện ra mắt khép lại, thời điểm mở bán chính thức sẽ là tâm điểm tiếp theo được bàn tán. Trong khâu phát hành sản phẩm, Apple là một gã khổng lồ cực kỳ nguyên tắc: dòng iPhone cao cấp luôn được mở bán vào ngày thứ Sáu của tuần kế tiếp sau sự kiện ra mắt. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ đến tay người dùng vào ngày 18/9 hoặc muộn nhất là 25/9.

Nếu lịch trình đi đúng hướng, ngày 18/9 sẽ là cột mốc đáng mong chờ nhất. Dù vậy, đối với riêng siêu phẩm iPhone Ultra, giới mộ điệu không nên quá bất ngờ nếu thiết bị này được công bố cùng lúc với bộ đôi Pro nhưng lại lên kệ muộn hơn từ một đến hai tuần. Sự chậm trễ này hoàn toàn có thể hiểu được nhằm giúp Apple có thêm thời gian xử lý những rào cản kỹ thuật và sự phức tạp trong khâu sản xuất hàng loạt màn hình gập.