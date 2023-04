Thông tin mới vụ tông tử vong nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park

Ngày 10-4, tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội giết người.

Hiện trường vụ tài xế xe taxi tông chết nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Ảnh: T.C.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 28-3, Trịnh Bá Trọng (tài xế của 1 hãng taxi), điều khiển xe ô tô mang 29E-012.xx đỗ tại ngã tư đường khu đô thị Vinhomes Ocean Park, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm thì bị anh V.Tr.D. (SN 1997), là nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park cùng một số nhân viên bảo vệ khác khóa bánh xe vì đỗ sai quy định. Sau đó, anh D. cùng tổ bảo vệ yêu cầu Trọng viết cam kết không tiếp tục đỗ xe trái quy định thì sẽ mở khóa song tài xế này sau khi được mở khóa xe đã không viết mà lên xe ô tô nổ máy phóng đi.

Anh D. sử dụng xe máy đuổi theo tài xế Trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Trong lúc bỏ chạy, Trọng tông vào phía sau xe máy do anh D. điều khiển khiến nạn nhân văng vào đuôi chiếc xe ô tô Mercedes GLC màu trắng đã đỗ ven đường và bị thương tích nặng.

Sau đó, xe ô tô của Trọng tiếp tục tông vào xe ô tô Mercedes GLC và xe ô tô Huyndai Tucson rồi mới dừng lại hẳn. Sau đó, lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes đã khống chế Trọng đưa đến công an thị trấn Trâu Quỳ, đồng thời đưa anh D. đi bệnh viện cấp cứu.

Do bị chấn thương sọ não quá nặng nên anh D. đã tử vong vào hồi 21 giờ 25 phút cùng ngày.