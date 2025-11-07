Thông tin MỚI NHẤT vụ thầy giáo dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, ngày 7/11, tại buổi họp báo định kỳ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang đã thông tin chính thức về vụ việc một giáo viên bị phát hiện dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn.

Theo Sở GD&ĐT An Giang, vào ngày 25/10, đơn vị nhận được báo cáo từ Trường THPT Chưởng Binh Lễ về việc Công an phường Long Xuyên tạm giữ ông H.T.T., giáo viên Ngữ văn của trường, để làm rõ hành vi đưa một nữ sinh lớp 11 thuộc Trung tâm GDTX An Giang 2 đến khách sạn trên địa bàn vào trưa 23/10.

Một đoạn video ghi lại hình ảnh của ông T. được người dân quay và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ hình ảnh camera, công an xác định ông T. và nữ sinh đều tự nguyện vào khách sạn, không có dấu hiệu cưỡng ép hoặc bắt giữ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. khai rằng chỉ “dẫn nữ sinh vào đó để nhậu”, và “chưa phát sinh quan hệ tình dục”.

Hình ảnh ông T. được chia sẻ trên mạng xã hội

Đến 17h cùng ngày, ông T. được người thân bảo lãnh về nhà. Tuy nhiên, sau khi được yêu cầu viết bản tường trình, giáo viên này đã mất liên lạc với nhà trường từ ngày 24/10.

Về phía nữ sinh, nhà trường xác nhận em từng nhiều lần liên lạc và gặp gỡ ông T. Sau khi vụ việc bị phát hiện, giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình để ổn định tâm lý cho học sinh; hiện em đã trở lại trường học bình thường.

Ngày 27/10, Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng với ông T.

Đại diện Sở GD&ĐT An Giang cho biết, công tác tuyên truyền và giáo dục học sinh luôn được ngành coi trọng, đặc biệt trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, phòng chống bạo lực và giáo dục kỹ năng sống.

Sở đang tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Thông tư 18 ngày 15/9/2025 về tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, đồng thời sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề phòng chống bạo lực học đường vào cuối tháng 11 tới.

Phía Công an tỉnh An Giang cũng thông tin thêm, vụ việc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên không khởi tố hình sự.

Tổng hợp