Bà mẹ TPHCM khoe ảnh con gái sau bữa ăn bán trú, 1 chi tiết "lạ" khiến hội phụ huynh đồng loạt "xin vía"!

Gần đây, một bà mẹ TP.HCM đã khiến cộng đồng phụ huynh bật cười thích thú khi chia sẻ bức ảnh con gái mình sau bữa ăn trưa ở trường tiểu học. Trong ảnh, cô bé trong bộ đồng phục đỏ vàng đứng xếp hàng với cái bụng... căng tròn đáng yêu.

Thấy nhiều phụ huynh thắc mắc vấn đề ăn uống ở trường của con thì đây là con mình sau bữa ăn trưa ở trường. Nhìn cái bụng con thì mình cũng không cần thiết phải nhìn khẩu phần ăn mỗi bữa", bà mẹ viết.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng nhận được loạt lượt thích và bình luận từ các cha mẹ khác. Ai nấy đều bật cười trước vẻ đáng yêu của cô bé, nhưng cũng không quên "xin vía" để con mình chịu ăn và tăng cân như vậy:

"Cái bụng cưng xỉu! Xin vía cho con tui chịu ăn với!"; "Học bán trú vậy là yên tâm rồi, khỏi phải lo con đói hay bỏ bữa!"; "Suất ăn 40.000 đồng/ngày mà ra kết quả như này là quá ổn. Cứ nhìn bụng bé là biết đầu bếp trường nấu ngon cỡ nào rồi!".

Theo chia sẻ, suất ăn bán trú của con gái chị là 40.000 đồng/ngày, bao gồm bữa chính, tráng miệng và bữa xế. Nhà trường cho phép các con xin thêm nếu thấy ngon miệng, và các cô giáo luôn thoải mái trong việc phục vụ. Vì vậy, trong tuần có 2-3 buổi con không hề đụng tới sữa và đồ ăn vặt đem theo đi học luôn vì đã ăn quá no ở trường.

Thực đơn tuần của trường cũng được chia sẻ công khai, với những món ăn phong phú như chả cá kho, mì Ý sốt thịt bò bằm, cá sốt cà, đùi gà chiên giòn, hủ tíu Nam Vang, kèm trái cây, sữa và bánh tráng miệng mỗi ngày.

Khi con đi học bán trú, một trong những điều nhiều cha mẹ quan tâm chính là chất lượng bữa ăn ở trường. Họ cho rằng, bữa ăn không chỉ là vấn đề dinh dưỡng mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh.

Thực tế cho thấy, nhiều trường công lập ở TP.HCM đang ngày càng chú trọng hơn trong khâu tổ chức bán trú.

Một phụ huynh chia sẻ: "Con tôi học ở trường công thôi chứ không phải trường tư, nhưng về nhà lúc nào cũng vui vẻ, năng động, thích đến lớp. Đó là cả một kỳ tích với cậu bé từng rất khó tính trong ăn uống và môi trường sống. Xin cảm ơn cô hiệu trưởng và tập thể giáo viên trường".

Một người mẹ khác nói vui: "Không chỉ giúp con ăn ngon miệng mà nhờ thực đơn trường, tôi đỡ bí món nấu ở nhà. Cứ xem menu tuần là có ngay ý tưởng cho bữa cơm gia đình".

Bức ảnh cô bé căng bụng vui vẻ chạm đúng tâm lý của biết bao cha mẹ: chỉ cần nhìn con ăn ngon, ngủ yên và vui vẻ đến trường, thế là đủ thấy mọi nỗ lực, mọi đồng tiền học phí bỏ ra đều đáng giá.