Thông tin mới nhất vụ dùng súng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

Đây là 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng, khiến 1 bảo vệ bị đâm tử vong trong lúc truy bắt nhóm cướp.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, quen nhau qua nhóm "vỡ nợ làm liều" trên mạng xã hội nên đầu tháng 11, Cường thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và rủ Trí về ở cùng.

2 thanh niên này đều không có việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, chơi game nên nợ nần. Để có tiền tiêu xài, cả hai bàn kế hoạch cướp ngân hàng.

Sau thời gian tìm hiểu, thấy chi nhánh Ngân hàng BIDV ở 169 Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chỉ có một bảo vệ đã lớn tuổi nên chúng chọn làm nơi gây án.

Cường lên mạng đặt mua khẩu súng và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng, sau đó mua thêm một con dao tại siêu thị ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và thuê xe máy trên đường Lê Hữu Trác (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), rồi đi đến bãi đất trống ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) tháo biển số.

Khoảng 13h45 chiều 22/11, Cường và Trí đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mang theo súng, dao, chở nhau bằng xe máy đến ngân hàng, rồi bình thản đi vào bên trong.

Thời điểm này, tại quầy giao dịch có 2 nam và 4 nữ nhân viên đang làm việc, 1 khách hàng nam và 1 khách nữ lớn tuổi.

Trí nổ súng bắn chỉ thiên uy hiếp, các nhân viên nữ núp phía dưới bàn, trong khi hai nam nhân viên ngồi lại trên ghế.

Hiện trường vụ cướp

Sau đó, Cường cầm theo ba lô trèo qua vách kính quầy giao dịch để vào phía trong, liên tục dí dao đe dọa, yêu cầu các nhân viên đưa tiền nhưng không ai hợp tác.

Thấy bảo vệ Trần Minh Thành (SN 1973) từ bên ngoài đi vào, tri hô "cướp" nên Trí cầm súng ra ngăn cản. Trong khi đó Cường đến vị trí đặt két sắt, kéo tay một nữ nhân viên yêu cầu mở khóa nhưng cô không làm theo. Hắn tiếp tục lục tìm tài sản ở ngăn bàn, còn các nhân viên ngân hàng vội chạy ra phía sau phòng giao dịch trốn.

Sau khoảng 1 phút vẫn không lấy được tài sản, nhưng chuông báo động liên tục reo lên, Trí đang cầm súng đứng ở cửa cảnh giới đã ra hiệu cho Cường cùng bỏ trốn. Suốt quá trình này, nam khách hàng gần như ngồi bất động trên ghế, còn người phụ nữ lánh ở cạnh bàn.

Khi phóng xe máy bỏ chạy được khoảng 2 mét thì bị người dân đi đường dùng xe máy tông thẳng vào khiến 2 tên cướp ngã xuống đường.

2 nghi phạm cướp ngân hàng

Thấy vậy, nhân viên bảo vệ Thành chạy đến đạp ngã Cường thì bị đối tượng này dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ An và Đội Hình sự Công an quân Ngũ Hành Sơn và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức bắt giữ đối tượng Trí.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng (PC02) cũng bắt giữ đối tượng Cường đang trốn tại nhà hoang bệnh viện phục hồi chức năng cũ trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà).