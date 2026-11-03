Thông tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện mưa to, trời chuyển lạnh

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong 1 tuần tới, Bắc Bộ khả năng có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11, trời chuyển lạnh.

Miền Bắc sắp chuyển rét, có nơi giảm xuống dưới 18 độ C

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 4 đến 9/11, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 5/11, khu vực này bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 7-8/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, duy trì mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Theo thông tin trên tờ VnExpress, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống dưới 20 độ, riêng vùng núi phía Bắc dưới 18 độ; cao nhất trong ngày có nơi dưới 25 độ C. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ tháng 10 đến nay.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Cũng theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, cho tác động của đợt không khí lạnh mạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ ngày 5 đến 7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 8 đến 12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Đối với khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, từ đêm 4 đến 8/11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 9/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc vừa trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, miền Bắc vừa trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử.

Cụ thể, đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35–37 độ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10.

Sự bất thường của thời tiết còn thể hiện qua số trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử. Tháng 9 có 13 trạm, trong khi tháng 10 ghi nhận 42 trạm. Trong đó, trạm Yên Châu (Sơn La) nóng 38,3 độ C ngày 3/10, Mường Tè (Lai Châu) 38 độ ngày 2/10, đều vượt kỷ lục cũ 0,8 độ C.

Trao đổi với tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho hay, xu thế nóng lên do biến đổi khí hậu góp phần đẩy nhiệt độ nền lên cao, làm tăng khả năng xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là El Nino đang diễn ra với cường độ rất mạnh, khiến gia tăng khả năng xuất hiện mùa đông ấm, với nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm. Những đợt không khí lạnh đầu mùa chỉ khiến thời tiết se lạnh trong thời gian ngắn. Sau đó, nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại.

Cơ quan khí tượng đánh giá, các đợt không khí lạnh trong tháng có xu hướng hoạt động yếu hơn so với quy luật trung bình nhiều năm. Vì vậy, thời điểm xuất hiện rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng muộn hơn. Tổng số ngày rét đậm, rét hại cũng được dự báo thấp hơn mức thông thường.

Tuy nhiên, nhận định này không đồng nghĩa miền Bắc sẽ không có những thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Một số đợt không khí lạnh vẫn có thể gây biến động nhiệt độ đáng kể, song phạm vi và thời gian ảnh hưởng có khả năng không kéo dài.