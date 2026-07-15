Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Người dùng VNeID đủ điều kiện sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi về phí, lệ phí từ ngày 15/8.

Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi về phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục trực tuyến từ ngày 15/8.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, quy định nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Từ 15/8, người dùng VNeID đủ điều kiện sẽ được miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, người dân đã tích hợp thành công giấy chứng nhận đăng ký xe cùng 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc đăng ký tạm thời phương tiện qua dịch vụ công trực tuyến sẽ được miễn lệ phí đăng ký và cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Đối với thủ tục căn cước, công dân sử dụng tài khoản VNeID đã tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định và thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến cũng được miễn toàn bộ lệ phí.

Nghị quyết cũng bổ sung chính sách giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bằng phương thức điện tử. Chính sách chỉ được áp dụng một lần trong năm đối với mỗi công dân, với mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí.

Để được hưởng ưu đãi này, người dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời đã tích hợp trên VNeID mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Đối với phương tiện giao thông, công dân sử dụng VNeID mức độ 2 cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký sang tên ô tô từ lần thứ hai trở đi và được miễn 100% lệ phí trước bạ khi đăng ký sang tên xe mô tô từ lần thứ hai trở đi nếu thực hiện thủ tục điện tử và đáp ứng các điều kiện tương tự.

(Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Nghệ An - Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và phát triển Công Thương)

Ngoài các chính sách ưu đãi, Nghị quyết cũng quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và khuyến khích người dân tham gia sử dụng các dịch vụ số của Chính phủ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Nghệ An - Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và phát triển Công Thương