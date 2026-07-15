Tôi trên tay "điện thoại ông Trump" giá 12 triệu đang gây sốt: Chỉ một câu thôi - Đây là mẫu máy tệ nhất 2026!

Trump Mobile T1 là một chiếc điện thoại tồi, lạc hậu mà bạn không nên lãng phí tiền bạc để mua nó.

Sau một năm đặt hàng và chờ đợi, cây bút C. Scott Brown của Android Authority đã nhận về trên tay điện thoại của Tổng thống Donald Trump với tên chính thức là Trump Mobile T1.

Kể từ khi máy về tay, anh đã liên tục thử nghiệm và ép chiếc điện thoại này hoạt động hết công suất để có được những đánh giá khách quan nhất.

Bỏ qua tất cả những tranh cãi bên lề, Brown sẽ đánh giá thiết bị này một cách thuần túy dựa trên những gì nó thể hiện: một chiếc điện thoại thông minh Android của năm 2026 với mức giá 499 USD (khoảng 12,5 triệu đồng).

Và kết quả là dù T1 không hẳn là một thảm họa nhưng đây vẫn là một sản phẩm kém cỏi. Hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để chiếc điện thoại này xuất hiện trong túi quần của bạn vào năm 2026.

Dưới đây là chia sẻ của cây bút này.

Đập hộp "Trump Phone"

Trump Mobile T1 được đóng gói trong một chiếc hộp màu xanh đậm thiết kế tối giản đến bất ngờ. Bên trong hộp, nhà sản xuất tặng kèm một chiếc ốp lưng TPU trong suốt. Cảm giác cầm chiếc ốp này khá rẻ tiền và gần như chắc chắn nó sẽ bị oxy hóa rồi ngả sang màu nâu hoặc vàng ố nhem nhuốc chỉ sau vài tháng sử dụng.

Bù lại, Trump Mobile đã khá hào phóng khi tặng sẵn củ sạc 33W đi kèm với một sợi cáp USB-C bện dù màu đen-vàng cao cấp đến ngỡ ngàng. Giữa thời đại mà hầu hết các hãng sản xuất đều đã "khai tử" củ sạc khỏi hộp máy, việc thấy một củ sạc còn sót lại ở đây là một điểm cộng bất ngờ đầy thiện cảm.

Tiếc thay, chút thiện cảm ít ỏi do các phụ kiện trong hộp mang lại đã hoàn toàn bay biến ngay khi tôi nhấc chiếc điện thoại lên.

Theo giới thiệu, phiên bản T1 này có màu vàng. Thế nhưng, máy chỉ thực sự ra dáng màu vàng kim khi bạn đặt nó dưới ánh đèn cường độ mạnh. Còn trong mọi điều kiện ánh sáng thông thường, màu sắc của nó trông gần với màu vàng mù tạt hơn.

Chất lượng hoàn thiện phần cứng của máy cũng không hề tốt. Toàn bộ mặt lưng được làm bằng nhựa, khi gõ vào cho cảm giác rỗng tuếch và ọp ẹp. Tệ hơn nữa, công đoạn gia công xuất xưởng bị làm khá cẩu thả. Ở cạnh bên, tấm nền nhựa mặt lưng bị lệch hẳn so với phần khung nhôm của máy, trong khi ở cạnh đối diện thì lại được lắp ráp phẳng phiu.

Màn hình hiển thị: Một nỗi thất vọng lớn

Lật mặt trước của điện thoại, đập vào mắt bạn sẽ là một tấm nền OLED có kích thước lên tới 6.8 inch.

Trump Mobile vẫn chưa chính thức xác nhận họ sử dụng kính cường lực của thương hiệu nào hay thế hệ bao nhiêu để bảo vệ mặt trước, nhưng dù là chất liệu gì đi nữa thì nó cũng đã được uốn cong cực kỳ dốc về hai cạnh bên.

Ngay khi bạn cầm vào T1, chính phần cạnh màn hình cong vát sâu này mang lại cảm giác thiết bị đã lỗi thời. Gần như mọi ông lớn trong ngành công nghiệp smartphone hiện nay đều đã khai tử kính cong để quay về với màn hình phẳng tiện dụng.

T1 được trang bị cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình, song vị trí đặt cảm biến lại là một điểm trừ lớn. Nó được bố trí quá thấp, chỉ cách phần viền cạnh dưới vài mm.

Cá nhân tôi cực kỳ ghét kiểu thiết kế này, đặc biệt là trên một chiếc điện thoại có kích thước quá khổ như vậy. Việc phải rướn ngón tay cái để mở khóa thiết bị bằng một tay giống như một lời "mời gọi" chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.

Về điểm tích cực, các phím bấm vật lý ở cạnh bên lại được hoàn thiện tốt đến ngạc nhiên. Cụm phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn được định vị rất chắc chắn vào khung máy, cho độ nảy cao, phản hồi xúc giác rõ ràng và hoàn toàn không có hiện tượng lỏng lẻo hay rung lắc.

Có gì bên trong cấu hình của T1?

Về cấu hình phần cứng, chiếc điện thoại này được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3 của Qualcomm – một con chip vốn đã ra mắt từ cuối năm 2023. Ngay tại thời điểm trình làng, dòng silicon này vốn đã được định vị rõ ràng cho phân khúc giá rẻ. Vì vậy, việc nó xuất hiện trên một chiếc điện thoại có giá 500 USD vào năm 2026 mang lại cảm giác cực kỳ lạc hậu.

Để bạn dễ hình dung về hiệu năng thực tế của con chip này: bạn có thể tìm thấy chính xác bộ vi xử lý này trên dòng máy như OnePlus Nord CE4 – thiết bị đã ra mắt từ cách đây hai năm dành riêng cho thị trường Ấn Độ với mức giá bán lẻ chỉ dao động quanh mức 300 USD. Việc con chip này đang làm gì trên một chiếc điện thoại giá 500 USD hiện tại vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp.

Con chip cấu hình này thực sự đã quá cổ lỗ sĩ đối với một chiếc điện thoại giá 500 USD vào năm 2026.

Dù nói thế, Snapdragon 7 Gen 3 vẫn hoạt động ở mức ổn định khi xử lý các thao tác điều hướng giao diện cơ bản, lướt web hay nhắn tin thường ngày. Tuy nhiên, với số tiền 500 USD bỏ ra, thị trường hiện tại có vô vàn sự lựa chọn khác sở hữu cấu hình vượt trội hơn hẳn.

Điểm sáng hiếm hoi trên bảng thông số kỹ thuật là T1 được trang bị dung lượng RAM lên đến 12GB cùng bộ nhớ trong khủng 512GB. Trong bối cảnh tình trạng khan hiếm linh kiện toàn cầu đang đẩy giá thành của các module bộ nhớ lên cao, việc sở hữu tới nửa terabyte dung lượng lưu trữ trên một chiếc điện thoại tầm trung là một nỗ lực thực sự ấn tượng.

Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống phần cứng là viên pin tiêu chuẩn dung lượng 5.000 mAh. Máy hỗ trợ tốc độ sạc có dây tối đa 30W bằng củ sạc tặng kèm trong hộp. Khá đáng tiếc khi thiết bị này hoàn toàn không tích hợp công nghệ sạc không dây.

Giao diện Android thuần sạch sẽ nhưng có ứng dụng rác

Khi khởi động T1 lần đầu tiên, bạn sẽ được chào đón bằng một màn hình khởi động mang phong cách Trump Mobile rất cơ bản.

Khi bạn chính thức vào đến màn hình chính, giao diện tùy biến duy nhất xuất hiện ngay trước mắt bạn chỉ là một tấm hình nền được cài đặt sẵn với một logo Trump Mobile lớn nằm chễm chệ.

Thành thật mà nói, giữa thời đại mà nhiều thiết bị Android đang bị các hãng tùy biến giao diện một cách quá đà và nặng nề, việc được trải nghiệm một giao diện tối giản gần như thuần Android gốc mang lại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và mới mẻ.

Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là một phiên bản Android gốc "sạch". Hệ thống có cài đặt sẵn hai ứng dụng mà bạn chắc chắn sẽ không bao giờ tìm thấy trên một bản build Android tiêu chuẩn.

Ứng dụng thứ nhất có cái tên nghe khá khôi hài: “Doctegrity”. Trên thực tế, Doctegrity là một nền tảng chăm sóc sức khỏe hợp tác với Trump Mobile để cung cấp dịch vụ khám bệnh từ xa cho những khách hàng mua điện thoại và kích hoạt gói cước SIM của mạng di động Trump Mobile.

Ứng dụng thứ hai được cài đặt sẵn là Truth Social – mạng xã hội được xem là bản sao của Twitter/X do ông Donald Trump sáng lập.

Có một điểm đáng khen là: Trump Mobile không khóa cứng các ứng dụng này vào hệ thống. Nếu không thích, bạn có thể dễ dàng gỡ cài đặt cả hai ứng dụng trên chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Mặc dù giao diện thuần sạch sẽ và việc không ép buộc giữ lại ứng dụng rác là những bất ngờ đáng hoan nghênh, nhưng bức tranh tổng thể về phần mềm lại bị phủ bóng đen bởi một "hồi chuông cảnh báo" cực kỳ lớn.

Ngay khi đập hộp, chiếc T1 của tôi đang chạy hệ điều hành Android 15 với bản cập nhật vá lỗi bảo mật từ tháng 2/2026. Khi tôi truy cập vào phần cài đặt hệ thống để kiểm tra và cập nhật thủ công, máy báo rằng thiết bị đã đang chạy phiên bản phần mềm mới nhất hiện tại.

Tệ hơn nữa, Trump Mobile hoàn toàn không đưa ra bất kỳ một lộ trình cụ thể nào liên quan đến các bản cập nhật Android lớn hay các bản vá bảo mật trong tương lai.

Xét về tuổi đời còn non trẻ của công ty này, sự hỗn loạn trong khâu mở bán sản phẩm, cộng thêm việc thiếu đi các cam kết rõ ràng về hỗ trợ phần mềm, hoàn toàn có khả năng T1 sẽ không bao giờ nhận được thêm bất kỳ một bản cập nhật phần mềm nào nữa. Chắc tôi không cần phải nói thêm thì bạn cũng hiểu điều này tồi tệ đến mức nào.

Camera: Đúng như những gì bạn kỳ vọng

Cụm camera phía sau của T1 được thiết kế với hệ thống 3 ống kính, bao gồm: một camera chính độ phân giải 50MP, một camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 2x và một camera góc siêu rộng 8MP.

Hãy giải quyết tin buồn trước: camera góc siêu rộng 8MP của máy có chất lượng cực kỳ tệ hại. Ngay khoảnh khắc bạn chuyển từ camera chính sang góc siêu rộng, chất lượng hình ảnh lập tức lao dốc không phanh. Thành thật mà nói, tôi sẽ không bao giờ dùng ống kính này cho bất kỳ mục đích nào.

Tuy nhiên, một điều khá ngạc nhiên là cảm biến chính 50MP và ống kính tele 2x lại thể hiện tương đối tốt. Trong điều kiện ánh sáng ban ngày lý tưởng và rực rỡ, camera chính cho ra những bức ảnh với độ tương phản khá ổn và chi tiết giữ lại ở mức khá.

Bản thân ứng dụng camera đi kèm cũng được tích hợp đầy đủ các tính năng, cung cấp nhiều chế độ chụp đa dạng như chế độ chụp đêm (night mode), chụp chân dung (portrait mode) và thậm chí là một chế độ chuyên nghiệp (pro mode) cho phép chỉnh tay hoàn toàn.

Mặc dù vậy, thiết lập phần mềm mặc định lại có một điểm trừ rất vô duyên. Mọi bức ảnh được chụp bằng T1 đều bị đóng một dấu chìm (watermark) bản quyền rất lớn ở góc dưới cùng bên trái.

Mặc dù bạn hoàn toàn có thể vào phần cài đặt của ứng dụng camera để tắt tính năng này đi, nhưng việc hãng tự động bật sẵn nó ngay từ đầu mang lại cảm giác khá rẻ tiền và thiếu tinh tế.

Về khả năng quay video, T1 hỗ trợ độ phân giải tối đa ở mức 4K/30fps. Nếu bạn muốn ghi lại những thước phim mượt mà hơn với tốc độ 60fps, bạn buộc phải hạ độ phân giải xuống mức 1080p. Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn muốn kích hoạt chế độ quay video HDR.

Ở mặt trước, camera selfie độ phân giải 50MP cho hiệu năng ở mức tròn vai. Nó sẽ không thể giúp bạn giành được bất kỳ giải thưởng nào về nhiếp ảnh di động, nhưng chất lượng hình ảnh cho ra là đủ dùng. Máy thậm chí còn tích hợp sẵn cả chế độ làm đẹp cho các tín đồ thích sống ảo!

Kết luận: Trump Phone là một chiếc điện thoại tồi và bạn không nên lãng phí tiền bạc vào nó

Với số tiền 499 USD, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc Google Pixel 10a, Nothing Phone 4a Pro hay chiếc Motorola Moto G Stylus phiên bản 2026. Bất kỳ cái tên nào trong số những thiết bị kể trên đều dễ dàng đè bẹp T1 ở mọi khía cạnh đánh giá cốt lõi.

Quan trọng hơn cả, những chiếc điện thoại đến từ các thương hiệu lớn đó đều đi kèm với các cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm rõ ràng từ nhà sản xuất.

Với Trump Mobile T1, bạn đang phải trả một mức giá đắt đỏ cho một chiếc điện thoại chạy phần mềm lỗi thời ngay khi xuất xưởng, và nhiều khả năng sẽ không bao giờ nhận được dù chỉ là một bản vá bảo mật nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc điện thoại sẽ càng trở nên kém an toàn hơn sau mỗi ngày bạn sử dụng.

Lợi thế duy nhất mà T1 có được là dung lượng lưu trữ nội bộ lên tới 512GB, một thông số thừa nhận là vượt trội hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc.

Tuy nhiên, chỉ một điểm cộng đó thôi là hoàn toàn không đủ để bạn phải bấm bụng chi ra tới 500 USD cho một chiếc điện thoại HTC đổi tên, có chất lượng hoàn thiện kém cỏi và sở hữu một hệ điều hành đang đi vào ngõ cụt vì không được hỗ trợ nâng cấp.

Điểm mấu chốt ở đây là: Trump Mobile T1 là một chiếc điện thoại thông minh tồi, và lời khuyên chân thành là bạn tuyệt đối không nên mua nó. Nếu phần cứng này được tung ra thị trường từ cách đây 2 hoặc 3 năm trước với một mức giá rẻ hơn đáng kể, đi kèm một lời đảm bảo chắc chắn về việc cập nhật phần mềm từ phía nhà sản xuất, nó có thể đã trở thành một hiện tượng thú vị trong nhóm máy giá rẻ.

Nhưng ở thời điểm năm 2026 này ư? Đây chắc chắn là chiếc điện thoại thông minh tệ nhất của năm tính cho đến thời điểm hiện tại.