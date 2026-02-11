Thông báo quan trọng của Công an TPHCM đến người dân

Theo thông tin từ Cục CCST (Bộ Công an), để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT đã công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT toàn quốc.

Người dân có thể gọi vào các số điện thoại này để phản ánh vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, ý kiến đóng góp đối với hoạt động của cảnh sát giao thông...

STT Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố Họ tên Số đường dây nóng 1 Cục CSGT Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình,

Cục trưởng 0789388539 2 Cao Bằng Thượng tá Nông Quang Thuận, Trưởng phòng 0702281111 3 Lạng Sơn Thượng tá Nguyễn Bá Hanh, Trưởng phòng 0783121212 4 Quảng Ninh Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng 0896141414 5 Bắc Ninh Thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng phòng 0773359899 6 Tuyên Quang Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng phòng 0703222323 7 Lào Cai Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng 0793212121 8 Lai Châu Trung tá Trần Công Dũng, Trưởng phòng 0782222525 9 Điện Biên Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Trưởng phòng 0899272727 10 Sơn La Thượng tá Đinh Văn Hiến, Trưởng phòng 0772662626 11 Thái Nguyên Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng 0705222020 12 Phú Thọ Thượng tá Ngô Tuấn Dũng, Trưởng phòng 0702001919 13 TP Hà Nội Đại tá Trần Đình Nghĩa,

Trưởng phòng 0702002929 14 TP Hải Phòng Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng 0899676767 15 Hưng Yên Thượng tá Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng 0794898989 16 Ninh Bình Thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng 0772353535 17 Thanh Hoá Thượng tá Tống Xuân Tân, Trưởng phòng 0707993636 18 Nghệ An Thượng tá Lê Thanh Nghị, Trưởng phòng 0705553737 19 Hà Tĩnh Thượng tá Hà Hải Long,

Trưởng phòng 0702003838 20 Quảng trị Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng 0773307374 21 TP Huế Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng 0703757575 22 TP. Đà Nẵng Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng 0896434343 23 Quảng Ngãi Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng 0705767676 24 Gia Lai Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng 0705118181 25

Đắk Lắk Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng 0796474747 26 Khánh Hoà Thượng tá Phạm Trọng Thành, Trưởng phòng 0764797979 27 Lâm Đồng Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng 0772208686 28 Đồng Nai Thượng tá Trần Trọng Thuỷ, Trưởng phòng 0779986060 29 TP HCM Đại tá Trần Trung Hiếu,

Trưởng phòng 0896505050 30 Tây Ninh Thượng tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng 0779037070 31 Đồng Tháp Thượng tá Thái Viết Vũ,

Trưởng phòng 0789006666 32 TP Cần Thơ Thượng tá Lý Văn Phong,

Trưởng phòng 0782656565 33 Vĩnh Long Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng 0707576464 34 Cà Mau Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng 0783696969 35 An Giang Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng 0702206868

Các số điện thoại đều được thiết lập Zalo, Viber… sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông, lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân/tổ chức…

Để thuận tiện cho việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh, người dân nên gửi tin nhắn, hình ảnh, video, file ghi âm... qua Zalo, Viber của những số điện thoại trên.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Tại TPHCM, theo đại diện Phòng CSGT, người dân có thể liên hệ, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông…, hay phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố theo thông tin danh sách tiếp nhận như sau: