Họ tên Doanh nghiệp/hộ kinh doanh, hợp tác xã liên quan Lý do tạm hoãn xuất cảnh Số tiền thuế nợ (đồng) Thời gian áp dụng

Phan Văn Đoàn Công ty TNHH Thương mại Anh Đoàn Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Lê Thị Thu DNTN Thống Thu Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Ngọc An DNTN Thương mại và Dịch vụ An Thịnh Hy Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Trần Dũng DNTN Hưng Dũng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Văn Trường DNTN Trường Nghiệp Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Bùi Xuân Quang DNTN Thương mại Xuân Quang Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Hồng Pháp Công ty TNHH Hồng Nga Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Mạnh Hùng Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Ánh Sáng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Quang Uý DNTN Lê Nguyên Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Phạm Văn Sang DNTN Thương mại Nữ Sang Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Huy Hoàng Công ty TNHH MTV TM Ngọc Hoàng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Lưu Văn Hiệp DNTN Vàng Ngọc Thuỷ Hiệp Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Viết Anh DNTN Xây dựng Tuấn Vũ Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Huỳnh Thị Huệ DNTN Nông sản Mỹ Hòa Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Thị Lệ Minh Công ty TNHH Một thành viên Mai Khang Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Đinh Xuân Hoàng Công ty TNHH Như Khôi Anh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Văn Cảnh Công ty TNHH Việt Hoà Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Văn Hữu Nguyên Công ty TNHH Thương mại Thanh Nghĩa Buôn Hồ Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Võ Trần Phát Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phát Thịnh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Võ Thị Hương Công ty TNHH MTV Karaoke Phương Phương Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Nguyễn Thị Bình Yên Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hưng Long Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế Từ 17/11/2026

Lê Quang Tập Công ty TNHH Thương mại Lê Quang Tập Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.000.000 Từ 17/11/2026

Quốc Thị Mộng Hoàng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thiên Ngân Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 2.000.000 Từ 17/11/2026

Vũ Thị Cấp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Trường Sơn Buôn Hồ Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 98.009.222 Từ 17/11/2026

Nguyễn Triều Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Triều Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.068.165 Từ 19/11/2026

Hoàng Thị Ngọc Yến Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thị Ngọc Yến Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 890.280 Từ 19/11/2026

Hoàng Thanh Tịnh Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thanh Tịnh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.682.230 Từ 19/11/2026

Võ Sĩ Tiến Hộ/cá nhân kinh doanh Võ Sĩ Tiến Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 623.196 Từ 19/11/2026

Đỗ Thanh Hoa Hộ/cá nhân kinh doanh Đỗ Thanh Hoa Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.437.542 Từ 19/11/2026

Nguyễn Ngọc Cẩn Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Ngọc Cẩn Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 2.471.689 Từ 19/11/2026

Nguyễn Ngọc Ninh Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Ngọc Ninh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.640.790 Từ 19/11/2026

Tạ Minh Phương Hộ/cá nhân kinh doanh Tạ Minh Phương Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.105.684 Từ 19/11/2026

Tô Minh Cử Hộ/cá nhân kinh doanh Tô Minh Cử Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 825.822 Từ 19/11/2026

Nguyễn Thị Lý Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Lý Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 5.153.741 Từ 19/11/2026

Lý Thị Hồng Hộ/cá nhân kinh doanh Lý Thị Hồng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 3.853.836 Từ 19/11/2026

Phan Ngọc Anh Hộ/cá nhân kinh doanh Phan Ngọc Anh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 2.229.719 Từ 19/11/2026

Tôn Thị Lợi Hộ/cá nhân kinh doanh Tôn Thị Lợi Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.758.695 Từ 19/11/2026

Phạm Thị Thúy Hằng Hộ/cá nhân kinh doanh Phạm Thị Thúy Hằng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.733.430 Từ 19/11/2026

Nguyễn Thị Phúc Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Phúc Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 9.242.688 Từ 19/11/2026

Nguyễn Thị Tuyết Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.277.658 Từ 19/11/2026

Đinh Thị Kim Chi Hộ/cá nhân kinh doanh Đinh Thị Kim Chi Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.543.020 Từ 19/11/2026

Vũ Thị Kim Loan Hộ/cá nhân kinh doanh Vũ Thị Kim Loan Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 994.252 Từ 19/11/2026

Tăng Minh Phụng Hộ/cá nhân kinh doanh Tăng Minh Phụng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 1.376.370 Từ 19/11/2026

Đoàn Thị Nhung Hộ/cá nhân kinh doanh Đoàn Thị Nhung Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 47.840.899 Từ 19/11/2026

Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Bắc Nam Thuận Hòa Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.333.000 Từ 17/11/2026

Nguyễn Xuân Nữ Công ty TNHH Một thành viên Tuyên Long Phát Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 2.895.043 Từ 17/11/2026

Nguyễn Thị Ngọc Bích Công ty TNHH Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Tấn Sơn 2 Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 7.432.771 Từ 17/11/2026

Hà Quốc Đông Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Khảo sát Địa chất Công trình Hà Khang Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.300.868 Từ 17/11/2026

Nguyễn Bá Thọ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Gói bánh tét Cổ truyền Kim Hoa Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 2.357.600 Từ 17/11/2026

Đỗ Đình Thy Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng Dking Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 3.213.359 Từ 17/11/2026

Nguyễn Thanh Hoài Công ty TNHH Nhôm kính Thanh Hoài Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 4.622.800 Từ 17/11/2026

Nguyễn Hải Hà Công ty TNHH Garage Hải Hà Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 8.072.094 Từ 17/11/2026

Trần Quốc Khải Công ty TNHH Thương mại Nhất Nhất Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 7.841.493 Từ 17/11/2026

Ngô Bảo Hoàng Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Xà No Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 9.112.325 Từ 17/11/2026

Trần Thanh Toàn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ New Sky Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 182.271.635 Từ 13/11/2026

Phan Thị Yến Nhi Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Khánh Đăng Construction Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 8.171.650 Từ 13/11/2026

Nguyễn Thị Mỹ Lợi Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Xây dựng Vận tải Ngân Như Ngọc Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 84.102.831 Từ 13/11/2026

Nguyễn Thị Thanh Hoa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoa Duy Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 20.069.169 Từ 12/11/2026

Nguyễn Thành Luân Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ KTK Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 8.273.375 Từ 12/11/2026

Lê Văn Xinh Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Tổng hợp Thuận Thành Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 22.583.617 Từ 12/11/2026

Lê Tấn Tài Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Quang Đăng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 16.927.100 Từ 12/11/2026

Trần Thị Tuyết Minh Công ty TNHH Khách sạn Milan Dương Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 13.930.650 Từ 12/11/2026

Nguyễn Đức Chính Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Dầu khí BCA Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 12.407.360 Từ 12/11/2026

Nguyễn Thế Nhân Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Xây dựng Thương mại Thiên Thuận Nhân Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 15.609.091 Từ 12/11/2026

Lê Văn Nuôi Công ty CP Huỳnh Trân PT Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 158.015.622 Từ 12/11/2026

Lê Văn Hiện Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hoàng Thanh Bình Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 85.175.439 Từ 12/11/2026

Văn Công Mông DNTN Công Minh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 50.326.642 Từ 12/11/2026

Diệp Khỏe Công ty TNHH Đức Phong Cần Thơ Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 20.162.963 Từ 12/11/2026

Lâm Tấn Tài Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sea Light Travel Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 21.457.456 Từ 12/11/2026

Phạm Văn Lộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát triển Lộc Gia Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 13.779.945 Từ 12/11/2026

Võ Thành Phong Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh Land Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 30.067.150 Từ 12/11/2026

Nguyễn Văn Trị Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Công trình Giao thông 779 Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 9.765.000 Từ 12/11/2026

Bùi Hoàng Thượng Công ty TNHH Xây dựng Nhân Thành Vinh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 52.793.474 Từ 12/11/2026

Nguyễn Văn Luận Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TMG Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 484.398.048 Từ 12/11/2026

Nguyễn Chí Thanh Công ty TNHH Xây dựng 186 Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 14.202.650 Từ 12/11/2026

Nguyễn Hoàng Minh DNTN Nhà hàng Minh Bảo Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 34.905.586 Từ 12/11/2026

Nguyễn Ngọc Đức Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đức Lộc Tài Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 16.257.545 Từ 12/11/2026

Huỳnh Ngọc Kim Phượng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Zazacar Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 34.755.153 Từ 12/11/2026

Lê Minh Thinh Công ty TNHH Địa ốc Minh Phương Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 15.360.323 Từ 12/11/2026

Phạm Quang Đạm Hợp tác xã Thúy Giang Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 24.674.775 Từ 12/11/2026

Phùng Vũ Khoa DNTN Vũ Khắc Nguyên Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 34.695.034 Từ 12/11/2026

Hứa Minh Bằng Công ty TNHH Thương mại Hứa Gia Minh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 98.731.635 Từ 12/11/2026

Trần Lê Uyên Phương Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tổng hợp Phương Uyên Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 31.821.226 Từ 12/11/2026

Huỳnh Thúy Kiều Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Bất động sản Phú Gia Cần Thơ Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 21.491.175 Từ 12/11/2026

Trần Thị Từ Quy Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Kim Ngân Phát Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 35.656.453 Từ 12/11/2026

Phạm Quang Vinh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Thái Công Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 484.563.473 Từ 12/11/2026

Lê Trọng Nhân Công ty TNHH Dịch vụ Hưng Tiến Phát Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế 434.112.677 Từ 11/11/2026