Thông báo mới nhất từ Vietnam Airlines

Mới đây, Vietnam Airlines đã chính thức thông báo áp dụng quy định về chỉ làm thủ tục bay tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt theo quy định tại Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2025.

Theo đó, từ ngày 1/12/2025, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Hành khách làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID tại sân bay (Ảnh: Vietnam Airlines)

Vietnam Airlines lưu ý cho khách hàng một số điều sau: - Hành khách không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ. - Hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt (người cao tuổi, trẻ em đi một mình, người cần hỗ trợ đặc biệt…) vẫn làm thủ tục tại quầy như thông thường. - Khuyến khích xác thực tài khoản VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ các tiện ích và và có những trải nghiệm trọn vẹn.

Làm thủ tục trực tuyến qua ứng dụng VNeID và xác thực danh tính (eKYC) Điều kiện áp dụng Để làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID, hành khách lưu ý các điều kiện sau: Đã cài đặt ứng dụng VNeID với tài khoản VNeID được xác thực định danh mức 2;

Làm thủ tục cho chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines Group khai thác bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco. Hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến trên ứng dụng VNeID Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID với tài khoản đã được định danh mức 2. Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ khác".

Bước 3: Chọn mục "Dịch vụ hàng không".

Bước 4: Chọn mục "Check in online", nhấn nút "Check in online" và chọn hãng hàng không Vietnam Airlines.

Lưu ý: Nếu điện thoại của hành khách chưa cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines hoặc chưa cập nhật lên phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng hành khách sang Apple Store hoặc CH Play để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản. Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC). Vui lòng tham khảo Hướng dẫn làm thủ tục trên ứng dụng Vietnam Airlines.