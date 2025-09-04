Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Tất cả kỳ thi sát hạch lái xe dùng bộ đề 600 câu của CSGT

Từ ngày 1/9, tất cả các thí sinh dự thi sát hạch lái xe trên toàn quốc sẽ sử dụng bộ đề thi lấy từ 600 câu hỏi do Cục CSGT phát hành. Bộ đề này có hiệu lực từ ngày 1/6 nhưng để tạo điều kiện cho các thí sinh, những người đã được đào tạo lái xe trước ngày 1/1 sẽ được phép thi theo bộ đề cũ do Bộ Giao thông Vận tải (hiện là Bộ Xây dựng) ban hành cho đến hết ngày 1/9.

Bộ câu hỏi lý thuyết mới do Cục CSGT cung cấp có khoảng 20% nội dung khác so với bộ trước đó. Các điểm khác này chủ yếu liên quan đến các quy định mới trong luật An toàn giao thông đường bộ và các câu hỏi tình huống phản ánh thực tế hơn.

Đặc biệt, mỗi đề sẽ có 1 câu điểm liệt, trả lời sai câu này thì thí sinh sẽ bị đánh rớt dù tổng số câu đúng đủ điều kiện đạt.

Sự thay đổi trong cách thức ra câu hỏi yêu cầu thí sinh cần phải thay đổi phương pháp học tập truyền thống. Theo thông tin từ Cục CSGT, những phương pháp học mẹo, học tủ hay học vẹt, chỉ tập trung vào lý thuyết đơn thuần sẽ không còn hiệu quả và dễ dẫn đến khả năng thi rớt cao.

Hồ sơ của người học lái xe để thi sát hạch từ 1/9 có gì?

Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng về việc đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ về kiến thức pháp luật giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9.

Đối với người học lái xe lần đầu, lập một bộ hồ sơ nộp cho cơ sở đào tạo qua các hình thức như: trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, hoặc online. Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin học lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục X của thông tư; Bản sao hoặc bản sao điện tử có xác nhận từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài).

Đối với người học lái xe nâng hạng, cũng cần chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp cho cơ sở đào tạo qua các hình thức tương tự như trên. Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin học lái xe theo mẫu quy định tại phụ lục X của thông tư; Bản sao hoặc bản sao điện tử có xác nhận từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ (đối với người nước ngoài); Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D (xuất trình bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); Bản khai báo thời gian lái xe an toàn theo mẫu quy định tại phụ lục XI của thông tư.