Thói quen uống nước trước khi ngủ: Lợi ích và tác hại cần biết

Chỉ một cốc nước trước giờ ngủ cũng có thể mang lại lợi ích hoặc khiến bạn thức giấc giữa đêm. Điều quan trọng không nằm ở việc có uống hay không, mà là uống đúng cách.

Uống nước trước khi ngủ không phải là thói quen xấu

Nhiều người cho rằng uống nước buổi tối sẽ gây hại cho thận hoặc làm cơ thể tích nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với người khỏe mạnh, uống một lượng nước vừa phải trước khi ngủ không gây hại cho thận. Ban đêm cơ thể vẫn tiếp tục trao đổi chất, hô hấp và mất nước qua da, vì vậy việc bổ sung nước hợp lý là cần thiết.

Uống nước trước khi đi ngủ là thói quen tốt, tuy nhiên không nên uống sát giờ đi ngủ. Ảnh: Internet.

Nếu cả buổi tối bạn vận động nhiều, ở trong phòng điều hòa hoặc thời tiết nóng bức khiến cơ thể khát nước, một ít nước trước khi ngủ có thể giúp hạn chế tình trạng mất nước nhẹ trong đêm. Điều này cũng góp phần giúp niêm mạc miệng, họng không bị quá khô khi thức dậy.

Tuy nhiên, "vừa phải" là yếu tố quan trọng. Không nên uống quá nhiều chỉ vì nghĩ rằng càng nhiều nước càng tốt. Cơ thể chỉ cần lượng nước đủ để đáp ứng nhu cầu, không cần nạp quá mức trước khi lên giường.

Sai lầm khi uống quá sát giờ ngủ và uống quá nhiều

Sai lầm phổ biến là uống một cốc nước lớn ngay trước khi tắt đèn đi ngủ. Khi đó, bàng quang nhanh chóng đầy lên, khiến bạn dễ phải thức dậy đi vệ sinh một hoặc nhiều lần trong đêm.

Giấc ngủ bị chia cắt không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau mà còn ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, ghi nhớ và cân bằng hormone. Với nhiều người, chất lượng giấc ngủ quan trọng hơn việc cố uống thêm vài trăm ml nước trước khi ngủ.

Các chuyên gia thường khuyến nghị nên hoàn thành phần lớn lượng nước trong ngày từ sáng đến chiều. Nếu cần uống vào buổi tối, hãy uống sớm hơn khoảng 1–2 giờ trước khi đi ngủ và chỉ nên dùng lượng vừa đủ, khoảng 100–200 ml nếu cảm thấy khát.

Một số người nên đặc biệt cẩn trọng

Không phải ai cũng có thể áp dụng cùng một cách uống nước. Người mắc bệnh tim, suy thận, phù, đang phải kiểm soát lượng dịch hoặc có chỉ định hạn chế nước từ bác sĩ cần tuân thủ hướng dẫn điều trị thay vì tự ý uống thêm trước khi ngủ.

Bên cạnh đó, người thường xuyên tiểu đêm, bàng quang tăng hoạt, nam giới phì đại tuyến tiền liệt hoặc người cao tuổi cũng nên hạn chế uống nhiều nước vào buổi tối. Việc giảm lượng nước trước giờ ngủ có thể giúp giảm số lần thức giấc trong đêm.

Nếu bạn liên tục khát nước dữ dội vào ban đêm hoặc phải dậy đi tiểu quá nhiều dù đã hạn chế uống nước, đây có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe như đái tháo đường hoặc rối loạn chức năng tiết niệu. Khi tình trạng kéo dài, nên đi khám để được kiểm tra.

Một số lợi ích bất ngờ nếu uống nước đúng cách

Mặc dù uống nước quá sát giờ ngủ gây hại nhưng nếu uống một lượng vừa phải trước đó 2 tiếng, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời:

Ảnh: Internet.

C ải thiện tâm trạng và giảm stress: Nghiên cứu cho thấy, tình trạng thiếu nước tác động cực kỳ tiêu cực đến tâm trạng và chu kỳ thức - ngủ của bạn. Những người có thói quen uống đủ nước luôn cảm thấy điềm tĩnh, hạnh phúc và dễ đi vào giấc ngủ ngon hơn so với những người để cơ thể rơi vào trạng thái khát.

Thanh lọc và giải độc cơ thể tự nhiên: Uống một chút nước ấm trước khi ngủ là phương pháp detox tự nhiên siêu hiệu quả. Nước ấm giúp: Tăng cường tuần hoàn máu tốt hơn; Thúc đẩy hệ tiêu hóa phân hủy chất thải; Kích thích tiết mồ hôi nhẹ để đào thải muối thừa và độc tố qua da; Giảm các cơn đau thắt hoặc chuột rút dạ dày vào ban đêm.

Nếu thấy nước lọc quá nhạt nhẽo, hãy thả vào một lát chanh tươi. Vitamin C trong chanh sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống cảm cúm cực tốt. Ngoài ra, chú ý tăng cường trái cây trong thực đơn để bổ sung lượng nước tự nhiên.

Uống nước đúng cách để khỏe mạnh mỗi ngày

Để vừa bảo vệ tim mạch, vừa không lo mất ngủ, cần phân bổ lượng nước hợp lý trong ngày thay vì "uống bù" vào ban đêm.

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đủ nước: Cách đơn giản nhất là quan sát màu sắc nước tiểu. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong suốt nghĩa là đã uống đủ nước. Ngược lại, nếu nước tiểu màu vàng sẫm, cơ thể khát nước.

3 thời điểm để uống nước cần nhớ: Trong mỗi bữa ăn: Uống một ly nước nhỏ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Trước và sau khi tập thể dục: Bù đắp lượng mồ hôi đã mất khi vận động. Khi thấy đói bụng: Đôi khi não bộ sẽ nhầm lẫn giữa cảm giác khát nước và cảm giác đói. Một ly nước lúc này sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn. Uống nước rất tốt nhưng uống sai thời điểm sẽ phản tác dụng. Nguyên tắc là hãy uống đủ nước vào ban ngày và nên uống nước trước khi đi ngủ ít nhất 2 tiếng. Nếu đã thay đổi thói quen nhưng vẫn gặp phải các triệu chứng tiểu đêm hoặc mất ngủ kéo dài, hãy đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng ngay để được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp nhất.

(theo thoibaovhnt, suckhoedoisong)