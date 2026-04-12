Không ồn ào hay phô trương, cặp đôi đình đám này lại đang cùng nhau duy trì một "thói quen khó bỏ" khá tốn kém nhưng lại vô cùng giá trị. Cứ đều đặn mỗi khi có thời gian rảnh, người hâm mộ lại thấy đôi vợ chồng trẻ âm thầm thực hiện hành động quen thuộc này. Vậy rốt cuộc, thú vui xa xỉ nào đã khiến mỹ nhân sinh năm 2001 và chàng cầu thủ nổi tiếng say mê đến mức phải lặp đi lặp lại liên tục như vậy?

Hóa ra, thói quen khó bỏ ấy chính là đam mê du lịch và tận hưởng cuộc sống. Nếu theo dõi hành trình của cặp đôi, nhiều người sẽ nhận ra tần suất đi chơi của gia đình nhỏ này khá dày đặc. Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, Doãn Hải My lại cập nhật hình ảnh ở một phương trời mới.

Từ những buổi ngắm hoàng hôn rực rỡ ở Phú Quốc, tận hưởng nhịp sống sôi động tại Đà Nẵng, trở về với thiên nhiên ở Côn Đảo cho đến những chuyến du thuyền lênh đênh giữa vịnh Hạ Long, đâu đâu cũng thấy dấu chân của gia đình nhỏ.

Tình yêu với biển của nàng WAGs lớn đến mức, vừa mới kết thúc một chuyến đi chưa lâu, cô nàng đã lập tức đăng tải hình ảnh cũ kèm lời than thở: "Em nhớ biển". Không những thế, Hải My còn yêu thích du lịch ở nhiều đất nước xinh đẹp như Hàn Quốc hay Thái Lan.

Không chỉ đi với tần suất chóng mặt, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu còn vô cùng có gu khi luôn chọn mặt gửi vàng tại những khu nghỉ dưỡng sở hữu vị trí đắc địa, tầm nhìn ôm trọn thiên nhiên với mức giá khá đắt đỏ.

Đơn cử như chuyến đi của cả nhà tại Six Senses Ninh Vân Bay ở Nha Trang. Tọa độ này từ lâu đã được ví như một ốc đảo bình yên ẩn mình giữa những vách đá và rặng cây xanh mướt, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống xô bồ bên ngoài. Các căn biệt thự gỗ mộc mạc tại đây đều có hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra vịnh biển trong xanh, mang đến trải nghiệm thư giãn tuyệt đối.

Hay mới đây nhất, gia đình nhỏ lại tiếp tục đổi gió khi lên núi check in tại Garrya Mù Cang Chải. Không gian nơi đây ghi điểm tuyệt đối bởi lối kiến trúc tre nứa độc bản nằm tĩnh lặng giữa lưng chừng đồi. Trải nghiệm vừa ngâm mình trong bể bơi, vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn thung lũng ruộng bậc thang trập trùng chính là cách "chữa lành" đắt giá mà cặp đôi lựa chọn. Việc sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ lưu trú 5 sao chứng minh họ rất chú trọng đến chất lượng và sự riêng tư của từng chuyến đi.

Đương nhiên, việc chăm chỉ đi du lịch cũng là cơ hội tuyệt vời để Doãn Hải My lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ. Dù đã trải qua sinh nở, cô nàng vẫn giữ vững phong độ với vóc dáng thon gọn. Những bộ đồ bơi hay váy maxi mỏng manh luôn được tận dụng khéo léo để tôn lên nét đẹp đằm thắm của gái một con. Đứng cạnh một Đoàn Văn Hậu sở hữu thân hình vạm vỡ, những khung hình của cặp đôi luôn thu hút lượng tương tác khủng.

