Đặc sản miền núi khiến cô ca sĩ vừa ăn vừa nhún nhảy, nhận xét: Sao đến giờ tôi mới biết đến món này?!

Việt Nam với vô vàn những món ẩm thực vùng miền mang hương vị đặc biệt, không chỉ làm du khách nước ngoài ấn tượng mà còn khiến chính du khách Việt bất ngờ. Món ăn sau đây là một ví dụ như thế.

Mới đây, ca sĩ trẻ Hoàng Hương Quỳnh Mai hay nghệ danh là MAYonair chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, cô đang thưởng thức đặc sản thịt chua ăn cùng lá ổi. Khen ngợi hương vị món ăn, cô còn nhận xét thêm: "Tại sao đến giờ tôi mới biết đến món này?!"

Theo VietnamPlus và Cổng thông tin du lịch Phú Thọ, thịt chua là món ăn gắn với đời sống ẩm thực của đồng bào Mường ở Phú Thọ, đặc biệt tại Thanh Sơn. Món này được làm từ thịt lợn, kết hợp với thính rang rồi ủ lên men để tạo vị chua dịu đặc trưng. Từ một cách chế biến dân dã của miền trung du, thịt chua dần trở thành món quà quen thuộc của vùng Đất Tổ, được nhiều du khách tìm mua sau mỗi chuyến đi.

Ca sĩ MAYonair vừa ăn thịt chua vừa nhún nhảy đầu thích thú (Ảnh cắt từ video)

Sức hút của món ăn này nằm ở cảm giác rất riêng khi thưởng thức. Theo mô tả của VietnamPlus, thịt chua có vị bùi, béo của thịt, độ sần sật của bì, hòa với vị chua của thính đã lên men. Khi cuốn cùng các loại lá, trong đó có lá ổi, món ăn trở nên hài hòa hơn nhờ thêm lớp vị chát ngọt nhẹ, thơm mộc và hậu vị cay nếu chấm cùng tương ớt. Đây cũng là lý do nhiều người nói rằng thịt chua là món càng nhai càng thấy rõ độ ngon.

Không chỉ là món ăn trong bữa cơm hay trên mâm cỗ, thịt chua ngày nay còn được xem là một trong những đặc sản tiêu biểu khi nhắc tới ẩm thực Phú Thọ. Theo Cổng thông tin Du lịch Việt Nam, thịt chua đã trở thành sản phẩm đặc trưng gần như không thể thiếu với du khách khi về Đất Tổ. Một số tour, tuyến du lịch địa phương cũng gắn trải nghiệm thưởng thức món ăn này với hành trình khám phá Thanh Sơn.

Vì sao món thịt chua ăn cùng lá ổi lại khiến nhiều người nhớ mãi?

Trong nhiều món đặc sản địa phương, không phải món nào cũng có “bạn đồng hành” rõ nét khi ăn kèm. Với thịt chua Phú Thọ, lá ổi lại là một trong những chi tiết khiến món ăn có bản sắc hơn. Theo VietnamPlus, ngoài lá sung, lá nhội hay lá đinh lăng, lá ổi là một trong những loại lá thường được dùng để cuốn thịt chua. Sự kết hợp này tạo ra lớp vị vừa chua, vừa bùi, vừa chan chát nhẹ, giúp cân bằng độ béo và làm món ăn thêm tròn vị.

Cách ăn cũng góp phần tạo nên trải nghiệm rất riêng. Một miếng thịt chua được đặt trong lá ổi, có thể thêm chút tương ớt, đôi khi thêm lát tỏi hoặc ớt tươi, cho cảm giác rõ rệt về tầng vị: đầu tiên là mùi thơm của thính, sau đó là vị mềm của thịt, độ giòn nhẹ của bì, rồi đọng lại là hương lá thơm chát dịu nơi đầu lưỡi. Chính kiểu ăn này khiến món đặc sản không quá cầu kỳ nhưng lại rất dễ gây nhớ.

Ở góc độ ẩm thực du lịch, đây cũng là món có tính nhận diện cao. Khác với nhiều món ngon phải ăn nóng tại chỗ, thịt chua được đóng gói thành hộp, ống hoặc sản phẩm hút chân không, thuận tiện để mang đi và làm quà. Cổng thông tin du lịch Phú Thọ cho biết món ăn này từ lâu đã được xem như một “món quà ngon từ vùng Đất Tổ,” đủ sức để du khách nhớ lại hương vị Phú Thọ sau chuyến đi.

Từ món ăn dân dã đến “gương mặt đại diện” trong các dịp quảng bá du lịch

Những năm gần đây, thịt chua không chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật mà còn xuất hiện ngày càng nhiều ở các không gian quảng bá du lịch, OCOP và hội chợ đặc sản. Theo VietnamPlus, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu nông sản đặc trưng tới du khách, trong đó có các sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Đây là dịp để những món ăn như thịt chua tiếp cận rộng hơn với khách thập phương.

Nguồn từ nền tảng quảng bá địa phương myphutho.vn cho biết Hợp tác xã thịt chua Thanh Sơn đã đưa sản phẩm tham gia nhiều sự kiện, hội chợ thương mại và du lịch trong, ngoài tỉnh như Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hay VITM Hà Nội. Trong khi đó, VTV cũng từng giới thiệu món này trong chương trình “Ngon - Sạch ba miền” và “V - Việt Nam,” cho thấy thịt chua đã bước ra khỏi phạm vi một món ăn bản địa để trở thành sản phẩm ẩm thực có độ nhận diện rộng hơn trên truyền thông.

Có lẽ vì thế mà với nhiều người, hành trình về Phú Thọ không chỉ là chuyến đi tìm về cội nguồn, mà còn là dịp để nếm một hương vị rất riêng của miền đất này. Giữa nhiều đặc sản vùng miền, thịt chua vẫn có cách ghi dấu khá đặc biệt: không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng chỉ cần cuốn cùng một chiếc lá ổi và nếm thử một lần, cũng đủ khiến không ít du khách nhớ mãi.