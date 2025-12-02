Thời gian có thật không?

Câu trả lời tốt nhất có lẽ là không phải cái nào cả: Cả vật lý học và triết học đều gợi ý rằng thời gian là sự phóng chiếu của tâm trí lên một thực tại vô thời gian .

"Thời gian trôi nhanh," "thời gian không chờ đợi ai," "thời gian cứ tiếp diễn" - cách chúng ta nói về thời gian có xu hướng ngụ ý mạnh mẽ rằng sự trôi qua của thời gian là một quá trình thực tế nào đó đang diễn ra ngoài thế giới. Chúng ta sống trong khoảnh khắc hiện tại và di chuyển xuyên qua thời gian, ngay cả khi các sự kiện đến rồi đi, mờ dần vào quá khứ.

Nhưng hãy thử thực sự diễn đạt bằng lời xem ý nghĩa của sự trôi chảy hay sự trôi qua của thời gian là gì. Dòng chảy của cái gì? Các con sông chảy vì nước đang chuyển động. Vậy nói rằng thời gian chảy có ý nghĩa gì?

Thời gian không phải là ảo ảnh, không giống như ảo ảnh quang học đánh lừa mắt bạn. Không có gì để "đánh lừa" vì nó không có cơ sở vật lý.

Các sự kiện giống như những điều xảy ra hơn là những vật thể, nhưng chúng ta lại nói như thể chúng có các vị trí luôn thay đổi trong tương lai, hiện tại hoặc quá khứ. Nhưng nếu một số sự kiện là tương lai, đang di chuyển về phía bạn, và một số là quá khứ, đang di chuyển ra xa, thì chúng đang ở đâu? Tương lai và quá khứ dường như không có bất kỳ vị trí vật lý nào.

Loài người đã suy nghĩ về thời gian từ khi chúng ta có ghi chép về việc con người suy nghĩ về bất cứ điều gì. Khái niệm thời gian thấm nhuần không thể tránh khỏi vào mọi suy nghĩ bạn có về bản thân và thế giới xung quanh. Những phát triển triết học và khoa học trong hiểu biết của chúng ta về thời gian luôn đặc biệt quan trọng.

Các nhà triết học cổ đại nói gì về thời gian?

Parmenides xứ Elea là một nhà triết học Hy Lạp sơ khai đã suy nghĩ về sự trôi qua của thời gian.

Các nhà triết học cổ đại đã rất nghi ngờ về toàn bộ ý tưởng về thời gian và sự thay đổi. Parmenides xứ Elea là một nhà triết học Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ VI đến thứ V trước Công nguyên. Parmenides tự hỏi, nếu tương lai chưa tới và quá khứ không còn nữa, làm thế nào các sự kiện có thể trôi từ tương lai sang hiện tại rồi sang quá khứ?

Ông lý luận rằng, nếu tương lai là có thật, thì nó là có thật ngay bây giờ; và, nếu cái có thật bây giờ chỉ là cái hiện tại, thì tương lai không có thật. Vì vậy, nếu tương lai không có thật, thì sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện hiện tại nào là một trường hợp của cái gì đó bất ngờ xuất hiện từ hư vô.

Parmenides không phải là người duy nhất hoài nghi về thời gian. Lý luận tương tự về những mâu thuẫn vốn có trong cách chúng ta nói về thời gian xuất hiện trong tác phẩm của Aristotle , trong trường phái Ấn Độ giáo cổ đại được gọi là Advaita Vedanta và trong công trình của Augustine of Hippo , còn được gọi là Thánh Augustine, chỉ kể tên một vài người.

Einstein và Thuyết Tương đối: Thời gian không chảy

Nhà vật lý sơ kỳ hiện đại Isaac Newton đã mặc nhiên công nhận một dòng chảy thời gian thực tế nhưng không được cảm nhận. Đối với Newton, thời gian là tuyệt đối, là một hiện tượng vật lý năng động tồn tại trong nền, một chiếc đồng hồ vũ trụ đều đặn, tích tắc, dựa vào đó người ta có thể mô tả khách quan mọi chuyển động và gia tốc.

Sau đó, Albert Einstein xuất hiện.

Thiên tài người Đức công bố Thuyết Tương Đối vào năm 1905 và 1915. Lý thuyết này đã bác bỏ hoàn toàn quan điểm của Newton.

Einstein chứng minh rằng tốc độ ánh sáng là hằng số, nhưng vận tốc của các vật thể khác lại chỉ mang tính tương đối; mọi thứ đều phụ thuộc vào "hệ quy chiếu" của người quan sát. Ví dụ, một sự kiện xảy ra đồng thời đối với người đứng yên tại nhà ga, nhưng lại xảy ra ở các thời điểm khác nhau đối với người đang di chuyển trên tàu.

Điều này dẫn đến kết luận quan trọng: Không có một "hiện tại" tuyệt đối, duy nhất áp dụng cho toàn vũ trụ. Khoảng thời gian trôi qua giữa các sự kiện là khác nhau tùy thuộc vào người quan sát. Theo cách nhìn này, mọi khoảnh khắc trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều "có thật" như nhau (đây là chủ nghĩa vĩnh cửu). Sự thay đổi đơn giản chỉ là tình huống khác biệt xảy ra ở các thời điểm khác biệt. Do đó, thời gian không hề "chảy" hay "trôi" theo nghĩa vật lý.

Điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi then chốt: Nếu không có thứ gọi là sự trôi qua của thời gian, tại sao mọi người dường như đều nghĩ rằng có?

Thời gian như một sự phóng chiếu tâm lý

Một lựa chọn phổ biến là đề xuất rằng sự trôi qua của thời gian là một "ảo ảnh"- như Einstein đã mô tả.

Adrian Bardon, Giáo sư Triết học tại Đại học Wake Forest (Mỹ) cho rằng việc gọi sự trôi qua của thời gian là "ảo ảnh" gợi ý sai lệch rằng niềm tin của chúng ta vào sự trôi qua của thời gian là kết quả của sự nhận thức sai, cứ như thể đó là một loại ảo ảnh quang học nào đó.

Theo đề xuất trong cuốn sách "A Brief History of the Philosophy of Time" (Lược sử Triết học về Thời gian), cảm nhận của chúng ta về sự trôi qua của thời gian là một ví dụ về sự phóng chiếu tâm lý - một loại lỗi nhận thức liên quan đến việc nhận thức sai bản chất kinh nghiệm của chính bạn.

Trải nghiệm thị giác về màu đỏ chỉ là cách chúng ta xử lý những sự thật khách quan về bông hồng. Việc xác định một bông hồng bằng màu đỏ của nó không phải là một sai lầm; người đam mê hoa hồng không đưa ra một tuyên bố sâu sắc về bản chất của màu sắc.

Adrian Bardon đưa ra ví dụ về màu sắc: Bông hồng không thực sự "đỏ", mà chỉ phản chiếu ánh sáng ở một bước sóng nhất định, và bộ não của chúng ta diễn giải bước sóng đó thành cảm giác "đỏ".

Tương tự, sự trôi qua của thời gian là cách bộ não của chúng ta sắp xếp và hiểu các sự kiện. Chúng ta không thể mô tả thế giới mà thiếu đi cảm nhận này. Sai lầm duy nhất là khi chúng ta nhầm lẫn cách chúng ta cảm nhận (quan điểm tâm lý) với bản chất thực sự, khách quan của thực tại bên ngoài.

Nguồn: Live Science