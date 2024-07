Thiếu nữ đâm chết người khi đi đòi tiền hụi

Ngày 3-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Như (18 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là bà N.T.D (49 tuổi ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Phạm Ngọc Như tại cơ quan công an

Theo điều tra, ngày 2-7, Công an huyện Bến Cầu nhận tin báo tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, xảy ra vụ giết người nên phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng.

Hiện trường vụ án mạng

Qua xác minh, công an xác định hung thủ gây án là Phạm Ngọc Như nên lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Hung khí đối tượng sử dụng để gây án

Tại cơ quan điều tra, Như khai khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2-7, đối tượng này cùng 3 người khác đều ngụ thị xã Trảng Bàng đến nhà chị H.T.B.T. (23 tuổi, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Bình Phước) để đòi tiền hụi.

Khi đến nơi, không có chị T. ở nhà nên nhóm người của Như gặp bà N.T.D. (là mẹ chị T.) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa Như và bà D. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Như lấy dao mang theo sẵn trong người ra đâm vào người bà D. gây thương tích. Bà D. được gia đình đưa đến bệnh viên cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.