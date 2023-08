Thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ lần đầu công bố khoảnh khắc lãng mạn trong đám cưới hào môn

Nhân vật "luỵ" đám cưới này chính là Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Cuối tháng 3/2023 vừa qua, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức về chung một nhà trong một đám cưới theo nghi lễ truyền thống ở Philippines - quê nhà chú rể. Từ đó đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua nhưng thiếu gia họ Nguyễn vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc trong đám cưới.

Mới nhất, Phillip Nguyễn chia sẻ một clip ngắn ghi lại điệu nhảy lãng mạn của mình với Linh Rin. Trong điệu nhảy, cả hai mặc lễ phục, gương mặt kề sát nhau và cùng tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất trên đời.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Linh Rin và Phillip Nguyễn

Kèm theo clip, Phillip Nguyễn trích một câu nói lãng mạn: "Together, our love triumphs over all challenges and obstacles, my wife" và nói thêm "Ngô Phương Linh you are everything". (Tạm dịch: "Ở bên nhau, tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và trở ngại nhé vợ của anh. Ngô Phương Linh, em là tất cả của anh").

Đáp lại, Linh Rin nhắn gửi ở bình luận: "Thank you and love you so much, husband!" (Tạm dịch: "Cảm ơn anh và yêu anh rất nhiều, chồng của em!").

Đây là lần đầu tiên hình ảnh ngọt ngào này được công khai nên cư dân mạng không khỏi thích thú. Ở phần bình luận nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và một lần nữa chúc phúc cho cặp đôi.