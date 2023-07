Phillip Nguyễn cùng Linh Rin sẽ đón "tin vui" vào cuối năm?

Sau hôn lễ vào cuối tháng 3 vừa qua, Phillip Nguyễn và bà xã Linh Rin nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, nam thiếu gia đăng tải hình ảnh trong đám cưới của mình để gửi lời cảm ơn tới ekip. Tuy nhiên, Phillip Nguyễn khiến người hâm mộ chú ý khi anh chàng có động thái hé lộ tin vui của hai vợ chồng.

Theo đó, Phillip Nguyễn viết: “Feels like yesterday 10 years ago. It's been only 4 months and a lot of positive changes have happened and looking forward to end of year” (tạm dịch: Cảm giác như 10 năm vừa trôi qua trước mắt. Chỉ mới 4 tháng nhưng đã có rất nhiều thay đổi tích cực, mong chờ tin vui vào cuối năm).

Chia sẻ gây chú ý của Phillip Nguyễn

Không những vậy, nam thiếu gia còn nhắc đến bà xã Linh Rin và sử dụng hashtag “golden cat” (mèo vàng). Điều này khiến dân tình cho rằng, cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin sẽ đón con đầu lòng trong năm nay.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chúc mừng anh chị. Người hâm mộ rất mong chờ anh và chị Linh cuối năm nay có em bé”.

- “Thấy anh để hashtag Golden Cat, chắc là cuối năm có một bé Mèo đó mọi người”.

- “Nhanh quá, mong chờ tin vui từ 2 bạn”.

Từ khi chính thức về chung một nhà, Phillip Nguyễn và Linh Rin thường xuyên đăng ảnh và dành những lời ngọt ngào cho nhau nhân dịp đặc biệt. Cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trong công việc, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son bằng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Linh Rin ưa chuộng váy áo rộng giấu dáng

Thời gian gần đây, bà xã nam thiếu gia còn nhận nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn. Đặc biệt, Linh Rin còn có nhiều thay đổi trong phong cách thời gian, chăm chỉ diện váy suông giấu dáng. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tiết lộ thêm điều gì trước những nghi vấn mang thai.