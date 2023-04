Thiện Nhân sau 9 năm thành Quán quân: Không còn là cô bé rụt rè, nay gây ngỡ ngàng vì diện mạo lạ hoắc

Giọng Hát Việt Nhí từ lâu trở thành bệ phóng mang những tài năng nhí đến với làng nhạc Việt. Trong số đó, chỉ có hiếm hoi vài gương mặt nhí chọn bước tiến khởi đầu theo phong cách nhạc dân ca, quê hương. Ngoài Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Thiện Nhân cũng là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Tại The Voice Kids 2014, cô bé Nguyễn Thiện Nhân (Đu Đủ) vẫn còn khá nhút nhát, rụt rè nhưng được yêu mến bởi giọng hát truyền cảm, trong trẻo.

Thiện Nhân khi là thí sinh Giọng Hát Việt Nhí 2014

Vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký", Thiện Nhân đã xuất sắc trở thành Quán quân Giọng Hát Việt Nhí 2014. Lúc đăng quang, ca sĩ nhí đến từ Bình Định chỉ mới là một cô bé 12 tuổi ngây thơ, non nớt với vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm nhưng giọng hát lại vô cùng nội lực và tình cảm.

Với sự dìu dắt của Cẩm Ly, Thiện Nhân đã lên ngôi Quán quân của Giọng Hát Việt Nhí 2014 đầy thuyết phục ở tuổi 12

Sau khi thành công vang dội với The Voice Kids, cô bạn từ quê Bình Định chuyển hẳn vào TP.HCM để sinh sống và học tập với sự dìu dắt của ca sĩ Cẩm Ly. Nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định không cổ xúy cho Thiện Nhân đi hát chuyên nghiệp từ sớm mà định hướng cho học trò phải ưu tiên việc học.



Cẩm Ly đã dìu dắt Thiện Nhân khi Quán quân The Voice Kids 2014 bắt đầu chuyển vào TP.HCM sinh sống

Suốt nhiều năm đặt chân vào showbiz, Thiện Nhân hầu như không vướng vào bất kỳ lùm xùm nào. Bên cạnh việc học, cô còn tham gia một số chương trình giải trí và gặt hái thành công như giải Quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca - Cặp Đôi Vàng năm 2016 và 2019.



Năm 2021, Thiện Nhân bất ngờ xuất hiện cùng Cẩm Ly trong một talkshow, khiến khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình đổi khác và ngày càng xinh xắn hơn. Có thể thấy, cô bé "Đu Đủ" ngày nào giờ đã ra dáng thiếu nữ, vẫn luôn đồng hành cùng cô giáo trong mọi dự án.

Thiện Nhân là trò cưng luôn đồng hành cùng Cẩm Ly trong mọi dự án

Thiện Nhân ra dáng thiếu nữ, không còn là "cô bé Đu Đủ" ngày nào

Tháng 7/2022, câu chuyện của Thiện Nhân và gia đình trở thành tâm điểm chú ý của nhiều khán giả. Mâu thuẫn với người thân, Quán quân The Voice Kids 2014 đã dọn đến sống cùng người yêu đồng giới. Cả hai thường xuyên đăng tải loạt ảnh đi du lịch cùng nhau trên MXH.

Thiện Nhân và người yêu thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng nhau

Thời điểm đó, nhiều người nhận xét Thiện Nhân có phần tròn trịa hơn so với trước và nữ ca sĩ cũng đã thừa nhận điều này. Tuy nhiên, học trò Cẩm Ly vẫn vui vẻ dù nhận nhiều bình luận tiêu cực: "Mập thì sao chứ, mình giảm cân lại thôi. Gì đâu mà la um hết à".

Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã lên cân so với trước

Thiện Nhân cũng từng gây bất ngờ với hình ảnh ra dáng nữ doanh nhân ở tuổi 20, khi tiết lộ giữ chức vụ giám đốc công ty riêng làm về du lịch. Thế nhưng, đến đầu năm 2023, Thiện Nhân thông báo đi hát trở lại, ngừng kinh doanh

Sau hơn 1 tháng "lặn mất tăm" khỏi MXH, ngày 13/4 vừa qua, Thiện Nhân gây bất ngờ khi đăng tải đoạn clip với gương mặt khác lạ. Sống mũi cao và chiếc cằm nhọn khiến fan suýt không nhận ra Quán quân The Voice Kids 2014. Chính vì thế, không ít người nghi ngờ Thiện Nhân đã can thiệp "dao kéo" trong thời gian "ở ẩn" 1 tháng qua. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng có thể là do nữ ca sĩ dùng bộ lọc filter quá đà.