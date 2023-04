Thiện Nhân vướng nghi vấn "dao kéo", lộ diện quá khác lạ bên người yêu đồng giới

Ngày 13/4, Thiện Nhân bất ngờ tái xuất trên MXH sau thời gian "im hơi lặng tiếng" từ tháng 3/2023. Như thường lệ, Quán quân The Voice Kids 2014 chia sẻ khoảnh khắc "ngọt sâu răng" bên người yêu đồng giới. Thế nhưng điều mà netizen chú ý nhất lại là diện mạo quá khác lạ của học trò Cẩm Ly.

Trong clip do Thiện Nhân đăng tải, gương mặt cô có sự thay đổi rõ rệt. Sóng mũi cao và chiếc cằm nhọn khiến fan suýt không nhận ra Quán quân The Voice Kids 2014. Chính vì thế, không ít người nghi ngờ Thiện Nhân đã can thiệp "dao kéo" trong thời gian "ở ẩn" 1 tháng qua. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng có thể là do nữ ca sĩ dùng bộ lọc filter quá đà.

Thiện Nhân lộ diện khác lạ với sóng mũi cao hơn trước - Ảnh: TikTok _nhannguyen22_

Không ít người nghi ngờ học trò Cẩm Ly đã can thiệp thẩm mỹ

Từ khi công khai, Thiện Nhân và người yêu thường xuyên đăng ảnh du lịch, khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau mọi lúc mọi nơi. Đầu năm 2023, nữ ca sĩ từng ra thông báo sẽ đi hát trở lại khi cô và "nửa kia" không còn giữ chức vụ Giám đốc và Tổng giám đốc công ty du lịch như trước. Khoảng thời gian qua, học trò Cẩm Ly vẫn chung sống cùng người tình mặc sự phản đối của gia đình.