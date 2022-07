Thiện Nhân - quán quân The Voice Kids vướng lùm xùm tuổi 20

Ngày 16/7, sau thời gian vắng bóng làng giải trí, ca sĩ 20 tuổi gây chú ý khi công khai với khán giả chuyện tình yêu, bất đồng trong gia đình. Cô cho biết đang sống hạnh phúc bên Ngân Trác - người cô quen khi từ quê nhà Bình Định vào TP HCM thi Giọng hát Việt nhí 2014. Hồi đầu năm, cả hai về quê Thiện Nhân xin phép được sống chung, kết hôn nhưng không được gia đình chấp nhận.



Chiều 17/7, gia đình Thiện Nhân - gồm mẹ và anh trai - dự định có buổi gặp gỡ truyền thông tại TP HCM để nói về sự việc. Trước thông tin này, Thiện Nhân cho biết rất buồn, chưa tìm ra được cách hòa giải với gia đình, vì cô vẫn chưa liên lạc lại với người thân.



Sau khi lên tiếng về mối quan hệ đồng giới, ca sĩ đăng lời bài hát Scars To Your Beautiful của nghệ sĩ Canada Alessia Cara trên trang cá nhân: "There’s a hope that’s waiting for you in the dark/You should know you’re beautiful/Just the way you are..." (Trong tăm tối, luôn có niềm hy vọng đang chờ đón/ Bạn nên hiểu rằng bạn xinh đẹp/Theo cách của bạn...).

Thiện Nhân đăng hình ảnh chuyển sang kinh doanh khi ở tuổi 20. Ảnh: Facebook Nguyễn Thiện Nhân

Vài năm gần đây, Thiện Nhân ít đi diễn, gần như mất hút trong làng nhạc, thay vào đó cô cùng người yêu điều hành một công ty du lịch. MV gần nhất của cô là Nhớ quê - một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy, ra đời ba năm trước. Nhiều khán giả nói tiếc nuối khi giọng ca tài năng không còn chuyên tâm ca hát, vướng rắc rối ở tuổi đôi mươi.

Trước khi xảy ra ồn ào, Thiện Nhân là ngôi sao tiềm năng, được chú ý từ sau The Voice Kids 2014. Cô gây ấn tượng với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý), Hình bóng quê nhà (Thanh Sơn sáng tác, song ca cùng Cẩm Ly)... Ở chung kết, tiết mục hát văn Cô Đôi thượng ngàn giúp thí sinh chiến thắng áp đảo nhờ bình chọn từ khán giả.



Ngoài giọng hát, những người theo dõi cuộc thi yêu quý Thiện Nhân - cô bé có biệt danh Đu Đủ - bởi ngoại hình dễ thương, câu chuyện vượt khó theo đuổi đam mê âm nhạc.



Thiện Nhân hát "Cô Đôi thượng ngàn" tại chung kết The Voice Kids 2014.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định, Thiện Nhân không có điều kiện tiếp xúc nhiều với âm nhạc từ sớm. Từ thời học mẫu giáo, cô đã thích hát nhưng cả nhà không ai để ý. Đến năm lớp 4, qua những buổi tập hát ở lớp, cô giáo mới phát hiện ra khả năng ca hát và đưa Thiện Nhân thử sức ở những cuộc thi từ trường đến huyện, tỉnh. Ở nhà, Nhân chỉ tập hát qua tivi hoặc radio mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Những lần như vậy, cô tưởng tượng mình như đứng trước khán giả và tự tin biểu diễn.

Thời điểm thi, cô không dùng Facebook nên không biết mình được khán giả quan tâm và yêu mến thế nào. Ngoài giờ học nhạc và tập luyện cùng huấn luyện viên Cẩm Ly, Thiện Nhân chỉ lên mạng xem lại phần biểu diễn của mình và đọc tin tức.

Sau The Voice, Thiện Nhân chuyển vào TP HCM sinh sống cùng anh trai, được ca sĩ Cẩm Ly - huấn luyện viên tại cuộc thi - nâng đỡ trong âm nhạc. Một năm sau cuộc thi, cô ra mắt CD đầu tay gồm 11 ca khúc âm hưởng dân gian, mang tên Thương về miền Trung. Tại lễ trao giải Mai Vàng năm đó, album giúp Thiện Nhân chiến thắng hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất, vượt qua nhiều tên tuổi cùng đề cử như Đan Trường, Phi Nhung, Tùng Dương, Thanh Thúy, Hoài Lâm.

Thiện Nhân song ca Cao Công Nghĩa bài "Đêm hoa đăng", "Tiếng trống Mê Linh" (tác giả Vân Khánh, Việt Dung, Vĩnh Điền, nhóm kịch tác gia Thanh Minh.

Ca sĩ từng cho biết thời gian đầu xa nhà lên thành phố sống, cô khóc nhiều, chỉ muốn về quê vì phải chuyển chỗ ở liên tục. Dần dà, giọng ca nhí bắt nhịp với cuộc sống thành thị. Cuối tuần hoặc dịp lễ, cô nhận show đi hát để lấy thêm kinh nghiệm và đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Thiện Nhân cho biết cát-xê đủ để cô trang trải học phí, một số khoản sinh hoạt và gửi về quê cho bố mẹ.

Qua thời gian, cô thích ứng với cuộc sống ở thành thị, ngày một ra dáng thiếu nữ . Không có nhiều dự án âm nhạc đầu tư lớn nhưng Thiện Nhân vẫn có show đều đặn, duy trì tên tuổi qua chương trình truyền hình thực tế. Đầu năm 2017, cô cùng đàn chị Cao Công Nghĩa đoạt quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng. Cô được giám khảo đánh giá ca hát, trình diễn tự tin, chuyên nghiệp. Lên bậc phổ thông, cô vẫn giữ đam mê ca hát, xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc tôn vinh những nhạc phẩm âm hưởng dân ca Nam bộ và bolero. Tuy vậy, sau một thời gian, ca sĩ gần như vắng bóng, không ra sản phẩm mới.