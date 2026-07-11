Thiên kim tiểu thư tập đoàn sữa bị bắt vì ma túy òa khóc nghe tòa tuyên án

Kết cục của thiên kim tiểu thư tập đoàn sữa sau scandal chất cấm đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Vụ việc thiên kim tiểu thư Hwang Hana (hôn thê cũ của Park Yoochun) bị bắt vì liên quan tới chất cấm đã gây xôn xao dư luận xứ Hàn trong thời gian dài. Còn nhớ người đẹp họ Hwang bị cáo buộc đã tiêm ma túy đá cho 2 người quen tại 1 căn hộ ở Gangnam, Seoul hồi tháng 7/2023.

Tới chiều 10/7, tờ Mydaily đưa tin, tòa án quận Suwon vừa mở phiên xét xử vụ án của nữ thừa kế tập đoàn sữa Namyang Dairy. Trong phiên xử mới kết thúc, thẩm phán đã tuyên phạt Hwang Hana 40 triệu won (700 triệu đồng) và tịch thu thêm từ cô này 20.000 won (350 ngàn đồng) vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Thế nhưng, thiên kim tiểu thư sinh năm 1988 không phải lĩnh án tù. Theo đó, cô đã được thả tự do sau khi nộp phạt số tiền nói trên. Sau khi biết mình được phóng thích và chỉ phải nộp tiền phạt, Hwang Hana đã lấy tay che mặt, đồng thời bật khóc nức nở.

Hội đồng xét xử cho biết: “Bị cáo đã tái phạm hành vi liên quan tới chất cấm không lâu sau khi mãn hạn tù. Tuy nhiên, xét đến việc bị cáo thực hiện hành vi tiêm ma túy theo yêu cầu của người quen và lượng ma túy đá sử dụng tương đối ít, nên chúng tôi mới đưa ra mức phạt này”.

Phía tòa án cũng giải thích thêm về lý do Hwang Hana được giảm nhẹ hình phạt: “Việc bị cáo xuất cảnh ra nước ngoài sau khi cuộc điều tra bắt đầu có vẻ là muốn tránh áp lực dư luận hơn là để né tránh cuộc điều tra. Ngoài ra, chúng tôi cũng xem xét tới việc bị cáo đã không tiếp tục sử dụng số ma túy đá còn lại”.

Hwang Hana đã bật khóc nức nở tại phiên tòa mới đây. Ảnh: Naver

Bản án dành cho Hwang Hana đã gây bức xúc dữ dội trong cộng đồng mạng xứ kim chi. Nhiều khán giả cho rằng, nàng tiểu thư 8X đáng phải nhận 1 bản án nghiêm khắc hơn cho những hành vi của mình.

Trước đó, Hwang Hana bị cáo buộc đã trực tiếp dùng ống tiêm để tiêm ma túy đá cho 2 người quen. Khi cảnh sát tiến hành điều tra 1 trong những đồng phạm, Hwang Hana đã xuất cảnh sang Thái Lan vào ngày hôm sau. Dù biết hộ chiếu đã bị vô hiệu hóa và bản thân bị truy nã đỏ song Hwang Hana vẫn không quay về nước mà nhập cảnh trái phép vào Campuchia để ẩn náu. Đến cuối năm ngoái, Hwang Hana mới bày tỏ ý định tự nguyện ra đầu thú. Lực lượng chức năng khi ấy đã bắt giữ khẩn cấp nàng thiên kim tiểu thư 8X ở sân bay Campuchia rồi dẫn độ cô này trở về Hàn Quốc để phục vụ cho công tác điều tra.

Nhiều nguồn tin cho biết Hwang Hana chủ động ra trình diện nhà chức trách xuất phát từ việc cô này lúc đó vừa sinh con. Được biết, tiểu thư họ Hwang đã sinh con ở Campuchia trong thời gian trốn chui trốn lủi ở nước ngoài. Nữ thừa kế sinh năm 1988 lên tiếng sau khi ra đầu thú: “Tôi đã sinh con ở Campuchia. Tôi quyết định quay trở lại Hàn Quốc để chịu trách nhiệm cho việc nuôi dạy đứa nhỏ”.

Hwang Hara ra trình diện nhà chức trách hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Nate

Ngoài vụ việc liên quan tới chất cấm nêu trên, Hwang Hana còn nhiều lần vướng lao lý gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Vào năm 2019, cháu gái người sáng lập tập đoàn Namyang Dairy bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won (40 triệu đồng), trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện. Nhưng đến năm 2021, cô tiếp tục bị truy tố với tội danh tái phạm sử dụng ma túy trong thời gian nhận án tù treo. Lần này, Hwang Hana phải ngồi tù 1 năm 8 tháng.

Chưa hết, Hwang Hana còn bị nghi ngờ liên quan đến vụ buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của 2 người đàn ông, 1 trong số đó là hôn phu mới của cô. Ngoài ra, tiểu thư tài phiệt còn làm giả giấy xét nghiệm ma túy và bị cáo buộc ăn trộm quần áo cùng nhiều món đồ cao cấp từ nhà của người quen vào cuối tháng 11/2020.

Hwang Hana là hôn thê cũ của nam ca sĩ nổi tiếng Park Yoochun. Ảnh: Naver

Nguồn: Mydaily