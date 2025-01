Thiên An tiếp tục "gặp biến" gây hoang mang ngày 28 Tết

Những ngày cuối năm, showbiz Việt xôn xao bởi loạt status "căng cực" đến từ diễn viên Thiên An. Sau 4 năm, vụ ồn ào tình ái giữa nữ diễn viên và Jack lần nữa bị đào lại. Nguồn cơn xuất phát từ việc 1 cô gái tên T.V, tự nhận là nhân vật từng lên tiếng "phốt" Jack tiết lộ một người tên "T.A" đứng sau để giật dây. Trước những diễn biến mới này, Jack không phản hồi còn Thiên An liên tục đăng những tâm thư dài, hé lộ thông tin gây chấn động trên trang cá nhân.

Cho đến sáng ngày 27/1 (tức 28 Tết), cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện trang fanpage cá nhân được Thiên An sử dụng để đăng tải những bài tố căng nay đã "bay màu". Những bài đăng của Thiên An cũng mất hút, trở thành dòng thông báo "Nội dung này không thể hiện thị". Tuy nhiên, theo ghi nhận thì tài khoản Instagram, TikTok cá nhân của Thiên An vẫn còn hoạt động bình thường.

Nhiều người dự đoán rằng trang fanpage của Thiên An đã bị "đánh sập", bởi lẽ vào thời điểm 4 năm trước, sau khi đăng loạt status liên quan đến ồn ào đời tư thì cô cũng đã gặp sự cố tương tự. Tuy nhiên, số khác dự đoán có thể nữ diễn viên tạm khoá để tránh ồn ào những ngày giáp Tết. Hiện tại, Thiên An chưa có chia sẻ mới liên quan đến việc trang cá nhân mất tích bí ẩn.

Fanpage của Thiên An bất ngờ "bay màu" vào sáng 28 Tết

Các tài khoản mạng xã hội khác của nữ diễn viên hiện vẫn còn hoạt động

Thiên An sinh năm 1998, cô được chọn làm "nàng thơ" của Jack trong 3 MV liên tiếp Bạc Phận, Sóng Gió, Hoa Vô Sắc. Vào tháng 8/2021, giữa thời điểm Jack bị "phốt" ngoại tình thì Thiên An lên tiếng thừa nhận có con với nam ca sĩ, tuy nhiên cả hai đã tan vỡ sau 20 ngày em bé chào đời. Tiếp đến, Jack cũng xác nhận đã có con với Thiên An, mong muốn được thực hiện trách nhiệm làm cha. Tuy nhiên, theo lời Thiên An cho biết, cô đã ngừng nhận chu cấp từ người cũ vào tháng 3/2022, khi con gái mới hơn 1 tuổi.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội rộ tin Thiên An được chuyển khoản 300 triệu đồng để lo cho con. Sau đó, phía đại diện của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Giữa lúc ồn ào tình ái lần nữa bị đào lại, Thiên An bức xúc: "Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình. Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên mạng xã hội như thế này nữa, vì những năm qua bản thân mình, con của mình, gia đình của mình đã gánh nhận đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật. Xin chào mọi người!".