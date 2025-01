Tiết lộ gây sửng sốt về nhan sắc con trai Hyun Bin và Son Ye Jin

Tối 26/1, nữ diễn viên Uhm Ji Won đã xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình My Little Old Boy và gây sốt với những chia sẻ về tổ ấm của người chị em thân thiết Son Ye Jin. Đặc biệt, minh tinh họ Uhm khen ngợi hết lời diện mạo quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin, khiến công chúng phát sốt: "Son Ye Jin - Hyun Bin đúng là 1 cặp đôi huyền thoại. Con trai họ vừa đẹp trai lại vừa dễ thương. Tôi muốn khoe khoang về con trai Son Ye Jin dù bé không phải con mình. Thỉnh thoảng con cái không thừa hưởng trọn vẹn những nét từ bố mẹ. Nhưng với trường hợp Son Ye Jin - Hyun Bin, sự di truyền lại diễn ra vô cùng hoàn hảo".

Từ những chia sẻ của Uhm Ji Won, công chúng càng thêm tò mò về diện mạo quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin

Minh tinh Uhm Ji Won (ngoài cùng bên phải) thuộc hội bạn thân quyền lực của Son Ye Jin

Diện mạo của con trai Son Ye Jin lại gây sốt cộng đồng mạng xứ củ sâm

Đây không phải lần đầu tiên diện mạo của quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hồi tháng trước, danh hài kiêm MC đình đám Shin Dong Yup khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tiết lộ chuyện mình từng trải qua cảm giác sốc visual trước diện mạo con trai Son Ye Jin - Hyun Bin: "Tôi thấy hình con trai Hyun Bin rồi. Giờ bé đã rất đẹp trai. Sao gương mặt của 1 đứa trẻ lại có thể đẹp như vậy nhỉ?".

MC đình đám Shin Dong Yup (bên phải) cảm thán trước ngoại hình của con trai nhà Son Ye Jin - Hyun Bin

Còn nhớ trong bài đăng mừng con trai tròn 1 tuổi hồi tháng 11/2023, Son Ye Jin đã hết lời khen ngợi quý tử: "Tôi gần như không thể nhớ hồi bé mình trông như thế nào nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh mờ ảo. Nhưng tôi đã được nhìn thấy hình ảnh đó qua vẻ ngoài của con trai. Bé dễ thương hơn mẹ cháu lúc nhỏ cả triệu lần"

Trước đó vào hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: "Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn".

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau đám cưới hoành tráng hồi tháng 3/2022. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm

