Thí sinh cãi tay đôi với giám khảo Hoa hậu Chuyển giới "bay màu" hoàn toàn khỏi đêm Chung kết

Tối ngày 8/4, đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam - Miss International Queen Vietnam 2023 đã diễn ra. Sau chặng đường thi vất vả, Top 10 thí sinh bước vào những phần thi quan trọng. Lần lượt các vòng trang phục thể thao, trang phục dạ hội, ứng xử được diễn ra để tìm kiếm người đăng quang xứng đáng nhất.

Ngoài ra, sự chú ý của khán giả còn dành cho một gương mặt, đó chính là Huỳnh My - thí sinh từng gây tranh cãi vì màn cãi tay đôi với BGK. Theo đó, các thí sinh trượt top trong các tập truyền hình thực tế sẽ góp mặt để tạo nên tiết mục đồng diễn cho đêm Chung kết. Tuy nhiên, thí sinh Huỳnh My không có mặt. Quyết định không tái xuất tại chương trình của thí sinh thuộc đôi Thủy Tiên khiến nhiều người rôm rả vì ai cũng tò mò nếu xuất hiện thì thái độ và sự thể hiện của Huỳnh My sau những ồn ào như thế nào.

Huỳnh My - thí sinh thuộc đội Thủy Tiên không xuất hiện trong đêm Chung kết Miss International Queen Vietnam 2023

Huỳnh My là thí sinh dừng bước trong tập 3 tại chương trình thực tế của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Đứng trong phòng loại, Huỳnh My đã có thái độ được cho là không đúng mực, trả treo với BGK, đặc biệt là câu nói khiến Chế Nguyễn Quỳnh Châu "nghẹn lời": "Vậy thì bạn đã thi quốc tế chưa?". Thái độ này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Huỳnh My đã hai lần tham gia cuộc thi Miss International Queen Vietnam (năm 2018 và 2023) và lần nào cũng xảy ra những drama liên quan đến thái độ, hành động, phát ngôn có phần thiếu tôn trọng ban giám khảo.

Huỳnh My là thí sinh gây tranh cãi nhất Miss International Queen Vietnam 2023

