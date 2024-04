Thì ra đây mới là “vũ khí” giúp bạn chinh phục mọi hot trends 2024 theo cách riêng

Cựu biên tập tạp chí Vogue danh tiếng Candy Pratts Price từng chia sẻ trong bộ phim tài liệu “The September Issue” rằng tháng 9 là tháng khởi đầu theo lịch của giới thời trang (September is the January in fashion) vì đây là thời điểm diễn ra các tuần lễ thời trang sôi động nhất thế giới gồm: New York, London, Milan và Paris. Những thiết kế trong BST Xuân/Hè và định hướng phong cách ăn mặc cho năm kế tiếp sẽ đều được trình làng tại thời điểm này.

Theo đó, xuất hiện trên sàn runway tháng 9/2023 vừa qua là lối phối đồ theo phong cách matchy matchy kết hợp trang phục đồng bộ, ton-sur-ton về cả màu sắc lẫn họa tiết hoặc những thiết kế foldover, váy elegant empire hay trang phục cổ V xẻ sâu giúp tôn chiếc cổ cao thanh mảnh, đôi vai gầy mong manh hay xương quai xanh.

Có điều, giữa vô vàn những tín đồ đang cố gắng “bắt trend”, làm sao để mỗi chúng ta tạo ra sự khác biệt, thể hiện được bản sắc rất riêng của mình? Lời giải đáp có lẽ nằm ở cách bạn mix & match trang sức, thay vì chỉ đầu tư vào trang phục đơn thuần.

Không chỉ là khía cạnh được giới mộ điệu quan tâm mà thời trang còn là yếu tố quan trọng giúp khẳng định “chất” riêng của mỗi người. Cùng diện những hot item đang được giới thời trang tung hô, cùng áp dụng những công thức mix & match nổi bật nhất mà không nhấn nhá bằng phụ kiện và trang sức, ta sẽ khó lòng thể hiện được cá tính thời trang riêng biệt và dễ bị “hòa lẫn” với số đông. Ở những level basic nhất, chúng ta có khăn quàng, giày dép, túi xách - những món phụ kiện cơ bản giúp set đồ của bạn thêm phần hay ho hơn nhưng để nâng tầm đẳng cấp, thể hiện được gout thẩm mỹ tinh tế thì trang sức chính là “vũ khí” mà bạn nên lưu tâm.

Dành cho những người theo chủ nghĩa tối giản hoặc còn e ngại khi diện full set trang sức nhưng lại không muốn bản thân trở nên tẻ nhạt thì những mẫu dây cổ được thiết kế tinh xảo sẽ tạo nên nét chấm phá vô cùng xuất sắc.

Khi lên đồ theo công thức áo len dài tay foldover màu kem ngọt ngào mix với chân váy xếp ly tông ghi xám, bạn sẽ như bao cô gái ngoài kia nếu không chịu khó nhấn nhá thêm một chiếc dây chuyền dáng mảnh. Ở tình huống này, mẫu dây cổ vàng chủ đề Tình duyên nằm trong BST Kim Bảo Như Ý của PNJ chính là lựa chọn hoàn hảo. Cách layer hai tầng dây mảnh sẽ giúp set đồ của bạn thêm phần mới mẻ, đồng thời tô điểm thêm nét duyên dáng cho chủ nhân. Thiết kế mặt dây biểu tượng Kim Bảo Như Ý - sự kết hợp độc đáo giữa mặt gậy như ý, cỏ 4 lá, đồng kim tiền và trái tim cũng là điểm hấp dẫn cho những ai mưu cầu sự may mắn.

Đối với những buổi tiệc tối hay event quan trọng, một chiếc váy foldover dài tay được xử lý khéo léo trên nền vải xuyên thấu sẽ là lựa chọn đắt giá. Trong trường hợp này, tóc búi cọ xòe, màu son nude đất, kết hợp với đôi cao gót hay túi xách tông trắng/bạc sẽ phù hợp hơn cả. Đừng quên phối cùng mẫu dây cổ vàng trắng đính đá ECZ biểu tượng Kim Bảo Như Ý. Thiết kế sang trọng, cầu kỳ và không kém phần lấp lánh của item này sẽ giúp set đồ trắng của bạn không còn nhạt nhòa mà trái lại còn thể hiện được cách phối đồ cao tay của chính chủ đấy.

Xuân hè là giao điểm nở rộ của những tông màu pastel, bạn hoàn toàn có thể phối croptop bất đối xứng, với điểm nhấn là chi tiết gập xoắn ở thềm ngực cùng quần jeans xanh. Với set đồ trẻ trung này, kính râm to bản, dây cổ có 3 mặt trái tim layer lên nhau sẽ là mảnh ghép hoàn hảo. Vì được chế tác từ vàng 10K và đính thêm đá ECZ, độ dài dây vừa ngang xương quai xanh nên item này sẽ giúp bạn nữ tính, nổi bật mà không tạo cảm giác quá phô trương khi diện hàng ngày.

Với những ai muốn khoe trọn vẹn ưu điểm cổ cao, vai gầy, body mảnh mai, bạn cũng có thể diện váy dáng cổ V làm từ chất liệu satin mượt mà, thướt tha. Nếu chi tiết cổ xẻ V có thể làm bạn thiếu tự tin thì hãy cân nhắc kết hợp thêm một món trang sức như mẫu dây cổ vàng trắng đính ngọc trai Akoya của PNJ. Họa tiết hoa lá trên mặt dây chuyền chế tác tinh xảo, kết hợp cùng vẻ đẹp của ngọc trai sẽ giúp tổng thể outfit thêm phần trang trọng và hơi hướng cổ điển. Cùng với layout makeup tông cam đào nhẹ nhàng, bạn sẽ có ngoại hình hoàn hảo, dễ dàng ghi điểm với người đối diện.