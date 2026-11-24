Ma Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng “chạy” (xin) biên chế viên chức giáo viên tại các trường học khiến nhiều người tin là thật và đã chuyển tiền cho Mai để xin việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Thị Mai, sinh năm 1977, trú tại thôn Tam Sơn, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Ma Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng “chạy” (xin) biên chế viên chức giáo viên tại các trường học khiến nhiều người tin là thật và đã chuyển tiền cho Mai để xin việc. Bằng thủ đoạn trên, bước đầu Cơ quan điều tra xác định Ma Thị Mai đã chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng của bị hại.

Chân dung đối tượng Mai. Ảnh: CA Tuyên Quang

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân đã bị Ma Thị Mai lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên Trần Quang Trung (SĐT: 0915.563.113) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.